包租公最愛！老公寓出租投報率佳 專家曝置產誘因

對投資置產族群來說，與股市比較，房地產相對穩健，不僅能出租，若未來房屋增值，轉手還有利差，北市各行政區中，又以老公寓投資報酬率表現最佳，據房仲業者統計實價登錄，台北市各行政區租金投報率多數落在2.0~2.4%，有高過半數的行政區公寓的租金投報率優於大樓。

專家分析，包租公、包租婆通常偏好公寓、小宅、大廈等，作為出租使用，又以老公寓表現最佳，顯見投資置產族群看好不少老公寓鄰近捷運站優勢，受租屋族青睞，且房價低於大樓，還擁有都更價值，故投報率較佳。

在租金投報率表現上，台北市過半的行政區，公寓的租金投報率優於大樓，大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，一般而言，同區域大樓的房價遠高於公寓，但租金水平未必有巨幅落差，故公寓的租金投報優於大樓，不少包租公、包租婆也因此鎖定公寓租賃。

不過，北市中山區、萬華區、北投區因小坪數及套房的供給量大，租客反而選擇大樓住宅比較多，意願也較高，因此大樓租金投報率高於公寓。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，以數據顯示投報率較高的地段來看，大多為老屋較多的行政區，像是萬華區、中山區，這些區域充斥小坪數物件，多半又老又小，除了預算有限的自住客，大多就是投資出租方，因此購入總價低，自然也會拉高投報率。