北市府4.5億標得內湖1.4萬坪公設保留地 土地一坪僅3萬

根據實價登錄，北市府標得一筆1.4萬坪土地，得標金額4.5億元，換算每坪「土地」的得標價格僅3萬元，價格只有一般土地的零頭，進一步查詢備註資料，該土地屬於2022年北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地，並不具有興建開發效益，因此才以低價成交。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若是市府徵收的土地可能價格達公告現值的2倍以上，但發生的機率甚低，通常這些公設保留地的地主多參與政府收購，得標價格約為土地公告現值的15%~20%。

按現行機制北市府會編列預算，標購特定的私有公共設施保留地，包括道路用地、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場用地等，由政府當莊家且價低者得，而通常公設保留地的地主受限土地開發限制，與其放著不能兌現，有些會選擇就低價賣給政府。

根據北市實價資料顯示，該筆土地視為於金湖路旁的大面積綠地，土地面積高達1.43萬坪，交易時間為今年5月，成交金額為4.5億元，備註特殊交易標的類型，（包含）公共設施保留地（用地），2022年臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地。

曾敬德指出，根據北市府徵收的公告內容，政府招標時會要求所有權要完整，沒有設定他項權利與限制登記，同時會公告每標的價格為土地公告現值的15%或20%等，同時還可能設定持有時間5年以上，除非是繼承取得，手上有公設保留地要處分的民眾，需要特別留意相關規定。