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暑假出遊人潮夯 中華車搶進離島

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
中華汽車電動二輪營銷部經理戴美珠看好跳島觀光正夯搶進離島布局。圖／中華車提供
中華汽車電動二輪營銷部經理戴美珠看好跳島觀光正夯搶進離島布局。圖／中華車提供

隨著疫情減緩，出遊人潮再度湧現，跳島觀光正夯，中華汽車（2204）搶進離島電動二輪布局，eMOVING前進小琉球，下一站航向蘭嶼、澎湖，打造台灣低碳島嶼。未來，中華汽車將持續搶進離島布局，投入「蘭嶼租賃機車電動化」計畫，以企業資源推動離島觀光租賃用車發展。

中華汽車電動二輪營銷部經理戴美珠表示，中華車為達成2040年市售汽機車全面電動化，積極推動新能源車銷售，以多元管道觸動法人及民眾採用，藉此提升電動汽機車市場能見度。因應近年來跳島觀光正夯，中華車eMOVING規劃一連串離島進駐計畫，除了設立金門專賣店，加速離島居民換購電動機車外，更積極推動小琉球低碳運輸發展，與當地經銷商乙順綠能合作，引進100台快充型普通重型電動機車iE125實踐低碳旅遊。

台灣周遭佈滿大大小小的離島，普遍都具有面積不大及地勢高低起伏大等特點，以蘭嶼為例，環島一圈為36km，加上島上中橫路段上下坡多，過去的電動機車大都無法滿足當地的地形限制，為貼近離島交通運輸電動化需求，中華車推出高續航力的iE125，雙載下仍可滿足蘭嶼中橫爬坡要求，有效克服離島地勢環境，十分適合蘭嶼觀光租賃使用。中華汽車為逐步落實台灣淨零碳排目標，已針對蘭嶼擬定汰換電動機車規劃，計畫三年內導入1,000台電動機車，並積極展開與當地業者的合作計畫，引進eMOVING電動機車產品，滿足旅客低碳旅遊需求。

戴美珠進一步指出，中華車致力推動低碳運輸，自2012年起陸續導入eMOVING電動機車至澎湖、綠島、馬祖、小琉球等地，截至2022年6月全台(含離島)投入租賃旅遊之電動機車突破5,000台，提供離島居民更便利的交通資源。iE125於2019年上市後首先登島馬祖，以「智慧城鄉發展計畫」推動共享營運，於二鄉二島(南、北竿)建置智慧無人電動機車租賃站，藉由APP提供旅客隨借隨用，隨用隨還的分享式電動機車租賃服務。

2022年eMOVING再布局澎湖，攜手鐙鋒綠能，率先於島上設置五座氫能源充電站，以更環保的再生能源提供電動機車動力來源，營運初期計畫導入30台iE125與民宿業者合作，未來將跨足旅行業者，陸續投入200台iE125共同推動澎湖低碳旅遊租賃服務。

電動機車 蘭嶼 小琉球

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