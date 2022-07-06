暑假出遊人潮夯 中華車搶進離島

隨著疫情減緩，出遊人潮再度湧現，跳島觀光正夯，中華汽車（2204）搶進離島電動二輪布局，eMOVING前進小琉球，下一站航向蘭嶼、澎湖，打造台灣低碳島嶼。未來，中華汽車將持續搶進離島布局，投入「蘭嶼租賃機車電動化」計畫，以企業資源推動離島觀光租賃用車發展。

中華汽車電動二輪營銷部經理戴美珠表示，中華車為達成2040年市售汽機車全面電動化，積極推動新能源車銷售，以多元管道觸動法人及民眾採用，藉此提升電動汽機車市場能見度。因應近年來跳島觀光正夯，中華車eMOVING規劃一連串離島進駐計畫，除了設立金門專賣店，加速離島居民換購電動機車外，更積極推動小琉球低碳運輸發展，與當地經銷商乙順綠能合作，引進100台快充型普通重型電動機車iE125實踐低碳旅遊。

台灣周遭佈滿大大小小的離島，普遍都具有面積不大及地勢高低起伏大等特點，以蘭嶼為例，環島一圈為36km，加上島上中橫路段上下坡多，過去的電動機車大都無法滿足當地的地形限制，為貼近離島交通運輸電動化需求，中華車推出高續航力的iE125，雙載下仍可滿足蘭嶼中橫爬坡要求，有效克服離島地勢環境，十分適合蘭嶼觀光租賃使用。中華汽車為逐步落實台灣淨零碳排目標，已針對蘭嶼擬定汰換電動機車規劃，計畫三年內導入1,000台電動機車，並積極展開與當地業者的合作計畫，引進eMOVING電動機車產品，滿足旅客低碳旅遊需求。

戴美珠進一步指出，中華車致力推動低碳運輸，自2012年起陸續導入eMOVING電動機車至澎湖、綠島、馬祖、小琉球等地，截至2022年6月全台(含離島)投入租賃旅遊之電動機車突破5,000台，提供離島居民更便利的交通資源。iE125於2019年上市後首先登島馬祖，以「智慧城鄉發展計畫」推動共享營運，於二鄉二島(南、北竿)建置智慧無人電動機車租賃站，藉由APP提供旅客隨借隨用，隨用隨還的分享式電動機車租賃服務。

2022年eMOVING再布局澎湖，攜手鐙鋒綠能，率先於島上設置五座氫能源充電站，以更環保的再生能源提供電動機車動力來源，營運初期計畫導入30台iE125與民宿業者合作，未來將跨足旅行業者，陸續投入200台iE125共同推動澎湖低碳旅遊租賃服務。