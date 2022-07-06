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新航攜伊甸基金會 捐款可獲贈新航經典蠟染印花折傘

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
2022新航慢飛天使專案。圖/新加坡航空提供
2022新航慢飛天使專案。圖/新加坡航空提供

新冠肺炎疫情影響台灣社會已經超過兩年，對公益團體社福募捐更造成相當大的衝擊。身為企業社會公民的一份子，新加坡航空（新航）今年持續與伊甸基金會攜手推出「守護慢飛天使 陪伴成長起飛」線上募款專案，民眾於伊甸基金會的新航活動網頁支持慢飛天使，設定每月定額捐款400元達一年以上或單次捐款達4,800元以上，即可擁有限量的新航經典蠟染印花折傘。

新航因應疫情實行各項社會關懷計畫，於2020年推出「#SIAcares」倡議，強化機上防疫與健康的措施以確保旅客的安全，在台灣則結合關懷多年的慢飛天使募款活動，善盡企業社會責任。今年，新航延續在台灣實踐「#SIAcares」倡議的精神，希望能夠引起社會大眾的關注與支持，協助伊甸基金會在疫情的衝擊下能持續募款，支持零到六歲慢飛天使的早期療育與學習復健，以期能在未來順利銜接校園生活。

目前全台灣約有10萬名發展遲緩兒童，每15個孩子中很可能就會有一個出現發展遲緩的現象。許多慢飛天使在認知、語言、行動能力、情緒上的發展較慢，但因外觀與一般同齡孩子相同，成長需求不易被察覺。伊甸基金會投入發展遲緩兒童及家庭早期療育服務已超過29年，弱勢兒童服務計畫提供慢飛天使及家長整合性的服務，包括及早接受醫療、復健、特殊教育、托育、家庭支持服務等，平均每年服務約一萬五千名發展遲緩兒，因應每位孩子的特殊需求及發展狀況，給予個別指導與剌激，幫助慢飛天使實現自我探索，陪伴他們在成長的路上勇敢起飛。

「守護慢飛天使陪伴成長起飛」募款專案自即日起展開，為期三個月至9月30日止。民眾於伊甸基金會的新航活動網頁，設定每月定額捐款400元達一年以上或單次捐款達4,800元以上，就可獲贈新航經典蠟染印花折傘乙支。數量有限，贈完為止。活動詳情請瀏覽新航官網singaporeair.com

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