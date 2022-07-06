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台運輸業首家 華航發布企業森林暨生物多樣性保育承諾

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
華航董事長謝世謙(左二)、總經理高星潢(左一)及企業工會理事長劉惠宗(右一)一同種下希望的樹苗，植樹造林，實踐森林暨生物多樣性保育承諾，為全球永續共盡心力。圖/華航提供
華航董事長謝世謙(左二)、總經理高星潢(左一)及企業工會理事長劉惠宗(右一)一同種下希望的樹苗，植樹造林，實踐森林暨生物多樣性保育承諾，為全球永續共盡心力。圖/華航提供

華航空（2610）響應全球趨勢，引領國內航空及運輸業之先，由董事長謝世謙及總經理高星潢簽署並發布企業「森林暨生物多樣性保育承諾」，結合供應鏈夥伴共同促進全球氣候穩定及農業、糧食、公衛與經濟的永續發展環境，強化全球氣候與環境韌性之關鍵基礎。

華航重視企業社會責任及永續發展，為全台唯一已簽署「白金漢宮保育宣言」的運輸業，致力提倡禁運非法野生動植物；華航集團全面禁用保育類動植物食材，並支持生態保育計畫，結合華信航空與台灣虎航（6757）的力量，與台北市立動物園常年合作「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育研究計畫」，也加入動物認養行列，支持老虎、雲豹和石虎的保育工作。

華航響應環保署綠色辦公倡議、推動綠建築及園區綠化工作、辦理社區植樹造林活動，也提供旅客環保旅程 (ECO TRAVEL) ，鼓勵參與碳抵換計畫，更透過資助全球植林保育行動等友善環境專案，實現碳中和或零碳排放旅程。華航長期推行內外部永續環保作為，都與國際間保育森林及生物多樣性的理念與趨勢不謀而合。

華航發布之企業「森林暨生物多樣性保育承諾」，結合過往努力成果、作業基礎及全球利害關係人的期許目標，承諾帶領集團及供應鏈夥伴共同保護全球生物多樣性及森林保育，避免營運相關活動破壞受保護的森林及物種，持續嚴謹落實「禁運非法野生動植物倡議」之責任運輸，協力打擊全球非法動植物貿易，不使用涉及受威脅和瀕危物種的服務、食材或用品，並支持生物多樣性保育暨植林碳匯相關倡議。華航將採取負責任的採購及供應商管理作法，透過《供應商行為準則》及相關訓練、溝通、管理作業等，要求供應商遵循，且不定期進行查核，期許與合作夥伴一同展現保育決心。

華航肩負企業永續經營的使命與責任，長期耕耘 ESG (環境保護、社會責任和公司治理) 各項發展，受到國內外多方肯定，如近期持續入選「台灣永續指數」成分股，這是自 2018 年首次入榜以來，第四度獲得肯定；另也連續六年榮獲道瓊指數（DJSI）評比佳績及入選英國富時社會責任新興市場指數成分股 (FTSE4Good Emerging Index)、連續兩年榮獲 S&P Global 永續年鑑評比「航空業銀級獎」、連續八年獲得台灣企業永續獎 (TCSA)、連續三年獲得全球企業永續獎 (GCSA) 等。疫情衝擊全球之際，華航不畏艱難，在充滿挑戰的環境下仍持續推展 ESG 各項作為，亮眼成績外界有目共睹。

華航 環保 台灣虎航

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