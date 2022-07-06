台灣運輸業首家 華航「森林暨生物多樣性保育承諾」

中華航空（2610）董事長謝世謙及總經理高星潢簽署並發布企業「森林暨生物多樣性保育承諾」，結合供應鏈夥伴共同促進全球氣候穩定及農業、糧食、公衛與經濟的永續發展環境，強化全球氣候與環境韌性之關鍵基礎。

華航重視企業社會責任及永續發展，為全台唯一已簽署「白金漢宮保育宣言」的運輸業，致力提倡禁運非法野生動植物；華航集團全面禁用保育類動植物食材，並支持生態保育計畫，結合華信航空與台灣虎航（6757）的力量，與台北市立動物園常年合作「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育研究計畫」，也加入動物認養行列，支持老虎、雲豹和石虎的保育工作。

華航響應環保署綠色辦公倡議、推動綠建築及園區綠化工作、辦理社區植樹造林活動，也提供旅客環保旅程 (ECO TRAVEL) ，鼓勵參與碳抵換計畫，更透過資助全球植林保育行動等友善環境專案，實現碳中和或零碳排放旅程。華航長期推行內外部永續環保作為，都與國際間保育森林及生物多樣性的理念與趨勢不謀而合。