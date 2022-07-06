研調估今年全球車用照明產值326.8億美元 年增4%

根據TrendForce最新「2022全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析」報告，預估今年全球車用照明市場產值有望達326.8億美元，年增4%，前五大國際車燈廠商分別為Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley，其2021年合計市占率已達65%。

TrendForce指出，儘管今年車市需求受俄烏戰爭及中國大陸疫情反撲衝擊而下滑，但隨著LED頭燈滲透率提升，加上智慧型頭燈、標識燈（Logo Lamp）、智慧型氛圍燈等先進技術的發展，仍支撐2022年車用照明市場需求。同時，受到塑料成本飆升的影響，車燈產品價格有機會持平甚或調漲。

TrendForce表示，不論是傳統車廠或電動車廠近年積極提升LED頭燈滲透率，透過提升產品差異化藉以穩固並提升市占率，據TrendForce調查，2021年全球LED頭燈滲透率於乘用車已達60%，其中電動車的LED頭燈滲透率更高達90%，預計今年將分別提升至72%與92%。

從技術面來看，智慧型頭燈中的自適應性頭燈（ADB Headlights）技術眾多，現階段以矩陣式（Matrix LED）搭配12~100顆LED做為主流設計，同時，無眩光遠光燈（Glare- Free High Beam）也減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發的不適感。

TrendForce說，自適應性頭燈市場滲透率今年僅3.2%，隨著各國對於自適應性頭燈法規漸趨於完善，Micro LED 像素陣列（Micro LED Pixel Array）導入自適應性頭燈，預期2026年自適應性頭燈市場滲透率將有機會達13.2%，進而帶動2026年整體車用照明市場產值達394.96億美元，2021~2026 年複合成長率為4.7%。