高雄老字號海寶飯店重新開張 推訂十送一大促銷

後疫情時期經濟逐步復甦，高雄老字號海寶國際飯店重新開張，推出8月前宴席「訂十送一」大促銷，且不限宴會日期，此餐飲業創舉受到消費者歡迎。

海寶國際飯店是高雄市政府的ＢＯＴ案，為高雄最老牌，也最具指標性的專業宴會餐廳。單一宴會場地最高可容納110桌、二樓層高的挑高宴會場地、520吋的超大型視覺嚮宴液晶螢幕、頂級歐式水晶吊燈及大理石柱、全新裝潢宴客包廂、專業KTV視廳設備、最新時尚鏡面設計，為ＩＧ等社群打卡熱點走廊。

海寶總經理葉日富表示，公司18年前成立，但是遇疫情影響於去年9月暫停營業，基於相信高雄，仍看好高雄未來經濟發展，雖現仍處於疫情當下，仍決定配合政府政策，將於7月15日重新開張。

葉日富指出，海寶深耕高雄宴會市場18年，深刻了解到在過去的二年裡，在大環境受到疫情的衝擊之下，許多新婚佳偶被迫只能進行戶口登記，除無法宴客外，也無法與親朋好友分享自身喜悅，乃至成為新人們一輩子可能的遺憾。

有鑑於此，海寶飯店重新出發的同時，推出「圓夢專宴」，讓所有已登記、或將登記的新婚夫婦或新人們，能有機會與自身親友分享喜悅、圓圓滿滿。自即日起至8月底止，凡任何新人或工商團體預訂宴席，可享受「訂十送一」，不論宴會是在今年、明年、還是後年，不限宴會日期，同時不限宴會金額，一律只要預訂十桌就送一桌，對很多新人來說，等於是幫他們賺到了基本蜜月旅行的費用，可謂業界首創。

同時，為迎接即將到來的88父親節，支持政府政策，並鼓勵高雄市民打滿三劑疫苗，10月底前，凡至海寶國際大飯店享受包廂桌菜，只要出示三隻疫苗注射記錄之黃卡，除贈送果汁暢飲外，所有消費一律88折。