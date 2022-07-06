夏旅茶山-南港包種茶活動 帶你深入了解茶山文化

你知道台灣包種茶的原鄉在南港嗎？包種茶與包花茶的典故是什麼嗎？即日起至8月27日止，每周六、日於南港茶葉製造示範場參加「夏旅茶山-南港包種茶」系列活動，就能清楚了解南港茶山包種茶文化。

產業發展局表示，歡迎民眾於夏日週休時間到訪南港茶葉製造示範場，每周六下午14時至16時的「茶山茶語」，將由台灣包種茶之父魏靜時茶師第五代孫魏誠老師與在地茶師帶領市民朋友導覽解說，從中瞭解包種茶文化及如何品茗好茶等;每周日下午15時至16時「音樂饗宴」，由南港在地音樂家現場演奏長笛、手風琴、古箏等。每周主題皆不同，無需報名，歡迎市民朋友利用假日來趟茶山輕旅行，悠哉在南港識茶、品茗及賞樂。

南港茶葉製造示範場以「知識教育傳承、現場食農體驗、產品形象打造」三大發展主軸作為文化行銷推廣，並與民間協力合作，不定期舉辦各項體驗活動吸引各年齡層族群，如南港茶山小旅行，螢火蟲生態導覽、茶系列相關手作及文化課程等，讓南港包種茶走入市民的日常，體驗「共學」生活。

更多活動資訊歡迎「臺北市產業局－台北饗樂趣」FB粉絲專頁（http://www.facebook.com/doed.taipei/）或產業局官網查詢。