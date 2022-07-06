租屋界爆黑馬！北市大同區投報率破3% 專家曝原因

出乎意料，北市大同區租金勝過信義區、大安區，住商機構統計近一北市各行政區公寓、華廈大樓的租金實價資料，以大同區華廈大樓拔得頭籌，平均租金每坪1,721元，平均投報率達3.2%，成為台北市租金雙冠王。

第二為中山區平均租金每坪1,659元，第三是信義平均租金每坪1,620元，大安區平均租金每坪1,568元則排到第四。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，台北市就業、就學機會多，租屋需求也相對高，但是高房價讓租金投報表現普遍不理想，近幾年非高價地段推不少小坪數大樓物件，不僅房價相對低、好入手，靠近捷運站的房屋頗受租屋族喜愛，因此租金投報率反而出色。

大同區的華廈大樓平均租金每坪1,721元，投報率約3.2%，公寓租金每坪1,093元，投報率約2.7%，大同區無論大樓或公寓的租金投報率都高於其他行政區。

專家分析，大同區的公寓雖然平均租金不高，不過房價門檻低，不少投資置產族看好老公寓的都更價值，購入再出租，鄰近捷運站者租金投報率表現不俗。

大家房屋中山捷運加盟店店東丁彥宏指出，距離捷運站進的大樓小坪數、套房物件租金單價可超過1,600元，跟大安區、信義區屋齡、屋況相當的物件相比，每月總租金可少3~4千元，價格具有競爭力，另，京站套房有三鐵共構及交九轉運站的交通便利性，住宅下方即為百貨賣場，租金上看每坪2,500元，故拉高大同區平均租金。

統計資料，台北市各行政區租金投報率多數落在2~2.4%，且過半行政區的大樓租金投報低於公寓，租金投報率較不理想的是南港區華廈大樓，租金投報率僅1.8%，其次為大安區僅1.9%，特別的是，大安區在公寓投報率上表現也不理想，僅2%，為北市最低，專家分析，主要是近年房價高漲，租金追不上的關係。

郎美囡分析，除了中山區、萬華區、北投區因小坪數及套房的供給量大，租客在大樓住宅的選擇多、意願高，大樓租金投報率高於公寓，一般而言，同區域大樓的房價遠高於公寓，但租金水平未必有巨幅落差，故公寓的租金投報優於大樓，不少包租公、包租婆也因此鎖定公寓租賃。