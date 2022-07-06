跨海購屋險被疫情耽誤 信義房屋助消費者化解風險

2年來，新冠肺炎疫情衝擊人類健康、經濟，也為生活帶來許多不便。信義房屋蘆洲長榮店專員巫冠儀2020年初服務一組客戶，雖然價格洽談順利，但因買方平時在中國大陸工作，持有房屋的屋主太太又旅居海外，後續衍生的跨海對保、海外授權等問題，又適逢疫情爆發初期，各國相關規定及出入境限制都很混亂，所幸信義代書、房仲經紀人員替消費者想得更前面，建議應在合約中新增雙方都能接受的合意解約條文，避免延遲交屋風險損及雙方權益。

巫冠儀大約9年前替一位退休工程師出租房屋，兩人因此結識，期間，這位工程師經常向巫冠儀詢問房市近況、蘆洲區域行情等，直到2019年房客退租後，便請巫冠儀協助處理房屋出售事宜。沒想到，原本評估地點、採光等條件不錯的物件，卻因為風水及格局上的小缺點，長達1年都沒找到適合的買方。

但巫冠儀沒有灰心，持續發傳單、架設三角看板替物件曝光，直到一組來店客出現，才終於看見成交的曙光。沒想到，巫冠儀卻笑說：「見面談價格大概只花半小時，後續才是真正的難題！」

原來，雙方洽談的時間點，正值全球疫情剛爆發，偏偏這個物件其實是工程師太太名下所持有，必須取得太太的海外授權書；同時，買方又是長年在中國大陸工作，簽約隔天就要飛回對岸，後續不僅得面臨隔離問題，又不確定對岸的銀行能否處理申辦房貸的對保手續。考慮到各國因為疫情，相關規範都還在混亂狀態，信義代書除協助詢問在對岸設有分行的銀行，能否協助買方辦理對保，也請店長、房仲同仁提醒客戶，由於疫情所衍生的變數，加上海外手續本來就可能有時間差，建議在合約中加註合意解約相關條文，以免後續若因各種因素耽誤交屋，對雙方權益才會較有保障。

巫冠儀說，最後一切順利，申辦房貸、交屋流程都沒有延誤，但買賣雙方仍相當讚許信義房屋、信義代書的專業度，且比客戶想得更周到、細心。而他認為，第一線服務客戶的過程中，可以感受到消費者對於信義房屋「4+2保障服務」、全台直營等優勢的信任；以這次服務的個案為例，就是因為信義房屋還有代書部門，才能一條龍式提供更專業、全面的建議，替消費者想得更前面。