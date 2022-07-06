鄉林「我是老大爺 對上老佛爺」廣告 挑起網友論戰

台中西區知名豪宅「鄉林美術館」，坐擁科博館第一排，與忠泰建設的豪宅新案「老佛爺」隔著科博館綠園道相望，近期鄉林建設（5531）在台灣大道上幾面大型看板，打出「我是老大爺·面對老佛爺」廣告詞，新成屋對上預售屋，究竟誰比較有利？引起房市網站上的論戰。

台中科博園道周遭三、四個新建案，也因此獲得高度關注，被網友拿來評比一番。

「我是老大爺·面對老佛爺」戶外看板及網路廣告一出，喚醒了老台中人與年輕人的網路論戰，不少在地企業家對科博館的記憶與美好，重新活躍於鄉林美術館的案場，每天都有人打電話到接待中心詢問及預約賞屋。

網友們在臉書上你來我往的討論著，「好個老大爺，這是要找回了在地老台中企業家不可一世的驕傲感嗎?」、「很成功的房地產廣告，有梗」、「唉，這二位爺……你們的恩怨情仇何時才能了啊？」、「老大爺對上時尚老佛爺到底有什麼企圖？」

鄉林建設副總方偉民說，這是鄉林美術館的行銷公司的創意點子，網路上很多論壇、社群媒體平台與社團、群組，討論到炸開了，有客人看到這個廣告，馬上打電話來要賞屋，看看到底老大爺的鄉林美術館的設計，客人還說，「連我們的小孩都在討論這塊看板！很新鮮、很有梗！」

在科博館前綠園道唯一全新完工的獨棟豪宅，18戶的單純豪宅社區，每層樓153坪，一層一戶，由於數量珍貴，鄉林相當惜售，每年只願釋出兩、三戶銷售。以毛胚屋來看，每層樓售價至少8,500萬元起跳，若加上停車位及裝潢，都要上億元。

不過，最近鄉林打出最新一波的行銷活動，提出一個「新生活模式」，就是「一家、二門、三代同堂」的觀念，號稱「一層兩戶剛剛好」。

為何有這樣的轉變？方偉民表示，過去一層一戶相對單純，不過現在都是少子化，從鄉林在彰化員林「鄉林圓頂」預售案10天完銷的經驗值，可以看到一個家族凝聚的新力量。中部30多歲或40歲的子女買了新房，都還是會希望跟父母住一起或住很近，可以就近照顧的那種想法與心情很強烈。

方偉民說，鄉林嘗試建議住戶把一整層的153坪空間切割為2個獨立單位，電梯間就是兩戶的共同玄關，之後分成左右兩個獨立空間，各自約50至60坪，是屬於長輩父母的，另一間大約規劃為80至90坪。住在同一層，不同兩戶房子，各自獨立，結果這樣的建議想法，意外獲得買家的認同。

他說，客人看好科博館周遭的環境，是最適合老中青三代同堂的豪宅區，不僅有每年高額預算，以國家資源維護，4萬坪的科博館教育資源及戶外綠帶空間，就像是自家後花園，兼具教育與休閒運動。

此外，一層兩戶各有客廳電視、臥室衛浴與廚房冰箱，生活機能獨立。白天企業家忙工作，父母親可以幫忙帶孫子，但到了晚上，長輩可以擁有自己房間，早早就能睡個好覺，彼此不受干擾。

鄉林集團董事長賴正鎰說，他每天都在這裡出入，住習慣這麼棒的環境，一點都不想搬到別處，他在科博園道散步，老面孔見面打招呼，他們都是老台中企業家，有的還在打拚，有的早就交棒，享受退休生活。

賴正鎰指出，現在台中市的都市計畫，不論是最富裕的七期、最熱的十四期、單元二、三等，寸土寸金，對綠地分配，更是斤斤計較，已經不會再像以前，捨得在新興重劃區先畫出一塊4萬坪的綠地，再規劃住宅區、商業區。

全台中只有這一塊精華地段，新建案極為稀少，「鄉林美術館」坐擁科博館第一排，視野地點佳，與忠泰建設在建中豪宅新案「忠泰老佛爺」隔著綠園道相望，在台灣大道二段與科博園道路口的兩大棟鋼骨大樓，隔著台灣大道還有在建的璞真建設公司的「勤美之森」，三足鼎立。

「鄉林美術館」為台中首棟全玻璃帷幕豪宅，備配專業管家和社區秘書，訂機票、交水電費、餐飲外燴服務，位於百米高空的鏡面水景俱樂部，標榜台灣唯一的全新設計與生活體驗，整棟外牆搭配深度45公分的金屬格柵，打造出縱橫交錯的立面線條美感，格柵可阻擋陽光的偏射，還有提醒鳥類避免因誤撞而亡的生態維護等功能。

而忠泰聯手香奈兒已故時尚老佛爺Karl Lagerfeld卡爾拉格斐設計，兩棟地上34層，地下5層，總戶數185戶，規劃3房75坪與4房145坪。

兩棟高塔建築外觀，用香奈兒靈魂設計代表融入建築，一樓有弧度的菱格紋門面，搭配代表包包鏈條圖騰的地面，一眼就能認出是卡爾拉格斐的設計，全棟外觀使用全石材裝飾，花崗岩襯起建物的滂薄氣勢。

「勤美之森」基地約4,000坪，規劃兩座32樓與35樓建築，第一期規劃住宅、勤美洲際大飯店、日本建築大師隈研吾則負責設計，第二期位在勤美誠品綠園道旁，基地約2,600坪，將規劃豪宅和商場。

第三期則是目前全國大飯店所在，之後將在洲際酒店順利營運後進行改建，面積約2,800坪，將打造豪宅型產品。全案採鋼骨結構，77至174坪，共209戶，採半毛胚交屋。