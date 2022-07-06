才站回一坪百萬… 士林豪辦成交92.6萬創新低

實價揭露，北市士林區豪辦「欣翰士林官邸」5樓戶成交，約259坪，總價1.98億元，每坪92.6萬元，為成屋以來最低單價（排除特殊交易），買家為手機貼膜業者。

欣翰士林官邸位於中山北路五段，樓高12層，為豪辦產品，屋齡已7年，共107戶，最高單價出現在2017年的11樓每坪159.2萬元，房市反轉後，一度滑落到9字頭，後來又回升到一坪百萬以上，但最新一筆又跌到成屋以來新低。

觀察去年至今有十筆交易，去年9月高樓層首次有轉手交易，買方台塑生醫，以現金5億880萬買下11、12樓兩戶，比對前手屋主2017年入手價格7億4515萬，兩戶共賠2億3635萬元。去年五樓戶賣出116.1萬的價格，屋主則小賺550萬。

近期的兩筆五樓交易，一度重回百萬單價行情，不過最新交易又跌回百萬以下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，欣翰士林官邸原本規劃豪宅產品銷售，但是因為屬於特定商業區，不得做住宅使用，因此才轉型為「豪辦」銷售，初期成交價格曾站上單價120~130萬元，但受大環境影響價格下跌不少。