四接破壞自然海岸 籲退回東移方案

「最爛的的四接填海造陸方案！」時代力量基隆市候選人陳薇仲6日於記者會表示，四接的建設地點已經東移，破壞了當地海岸，但卻沒有重新進行環評，呼籲環評會退回方案。台灣野蠻心足生態協會律師曹雅熒也呼籲，基隆已有在地的地熱資源，應考量轉型為再生能源電廠，而非持續仰賴化石燃料。

退回東移方案

陳薇仲表示，第四天然氣接收廠的填築地點，從原本範圍直接東移到外木山海岸，對環境造成的破壞已經改變，卻不需要重新進行環評，並不符合程序正義，環保署應該退回這個「最爛的」填海造陸方案。

時代力量立委陳椒華指出，環評法規規定，環評書需要召開相關公聽會、現場探勘，並明訂當地居民可以提出意見，但四接建設方案都改變了，相關評估卻付之闕如，呼籲環保署依法退回環評方案，重啟更嚴謹的環評。

呼籲進行地熱轉型

基隆市野鳥學會鄭暐表示，現今基隆自然海岸的占比僅存13.9%，而若通過四接東移方案，將毀去外木山一帶380公尺的自然海岸，我國海岸管理法已明確規定「確保自然海岸零損失」，東移方案不僅違背法規，也沒有遵循環評法的作業程序，呼籲協和電廠轉型應以綠電出發，兼顧基隆發展與生態。

曹雅熒表示，在詳閱四接東移方案的資料後，已侵占到自然海岸，更破壞當地的重要景點白米甕炮台。她強調，目前台灣已有12個燃氣火力發電廠，過度仰賴化石燃料，且天然氣供應容易受國際局勢影響，呼籲政府應開發當地的地熱潛能，協助協和電廠轉型為再生能源電廠。

造成滅港危機

基隆船務公會前任理事長曹育民亦說，除了環境破壞之外，四接更會傷害基隆的經濟環境。他強調，基隆市是一個海港城市，四接天然氣廠建設後，液化天然氣船（LNG船）將與大小商船、郵輪共用單一航道，且施工時間長達七年，直接掐住基隆港的咽喉，將造成基隆的「滅港」危機。

無黨籍基隆市市議員王醒之表示，火力發電廠（北部火力發電廠、協和火力發電廠）從來沒有離開過基隆，不僅持續排放各種汙染，電力持續送往其他縣市，時間長達90年。

他怒批，四接不僅長期傷害基隆，更破壞當地珍貴的外木山海岸，是沒有「轉型正義」的能源轉型，強調「目前基隆護海公投第一階段已經達標，將持續推動第二階段。」

【更多精采內容，詳見 】