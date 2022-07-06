影／中華快遞工會再衝交通部 提3訴求不排除全台總罷工

不滿公司盈餘連年增長、員工卻長年低薪，中華郵政子公司中華快遞工會今天上午再度前往交通部外抗議，呼籲交通部長王國材承諾工會訴求，讓工會會員全面實質調薪5千且不得降低績效獎金，必須實質增加基層勞工全年所得，並參考中華郵政母公司來改善中華快遞薪資結構。

中華快遞董事長黃振忠出面表示，部長認同工會的訴求，會再召開董事會檢討。

中華快遞工會因不滿低薪而於4日發起罷工，影響上百家銀行作業，交通部長王國材昨天與中華郵政、中華快遞高層開會，並明確指出「國營事業不該帶頭低薪」，指示中華快遞盡速召開臨時董事會討論、建立合理薪資福利制度。

但針對資方遲遲未提出具體承諾，中華快遞工會今天上午再度前往交通部外抗議，並強調會擇期發動第二波全台總罷工。

工會說，中華快遞營收正成長，稅後盈餘近10年更是翻三倍，員工的薪資卻始終貼近基本工資，根據工會統計，中華快遞年資5年員工月薪約2萬6000元、年資10年月薪約2萬7400元，更有年資達17年的員工，月薪僅約2萬9000元，連3萬元都不到。