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銅鑼杭菊重災約4成 啟動農業天然災害現金救助

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼杭菊發生遲發性萎凋枯死災害，根部都已腐爛。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼杭菊發生遲發性萎凋枯死災害，根部都已腐爛。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣銅鑼杭菊受到5、6月連續豪雨，加上雨後大太陽，發生遲發性萎凋枯死災害，損失約4成、316萬元，縣長徐耀昌等人今天勘災，啟動農業天然災害現金救助，每公頃4萬1000元救助。

銅鑼鄉是全台最大的杭菊產地，種植33公頃，其中九湖台地因日夜溫差大及砂質壤土原因，產出的杭菊特別甘甜，每年11月盛開，大地有如鋪上繽紛的花地毯，也成為季節限定的美景，今年5、6月豪雨重創杭菊。

徐耀昌偕同縣府農業處長陳樹義、銅鑼鄉長謝昌年等人，今天會勘杭菊田，農友說，豪雨造成杭菊植株主根系泡水爛根，加上雨後出大太陽，杭菊初期葉片褪色如缺水狀，慢慢整株葉片黃化萎凋壞死，另有部分有病徵未枯死的植株，僅靠細根支持養分，萎凋遲發性產生，即便未完全枯萎，養分也不足支應開花。

曾姓農友補植，也種新苗，仍無法阻止杭菊持續性萎凋，新植的杭菊苗因栽種氣候生長期較不適合，將來產量勢必受影響，他指出，田地都已經承租，明知新苗要花錢購買，且植株產量比正常期種植收成少很多，還是要盡人事聽天命，能收多少是多少。

曾姓農友在田間拔起杭菊植株，株株根部都是腐爛，徐耀昌等人心疼不已，陳樹義說，銅鑼杭菊重災區，遲發性災害約40%左右，農委會公告達到農業天然災害現金救助標準，即日至7月15日在公所受理申請，1公頃核發4萬1000元救助金，協助農友減少損失。

苗栗縣銅鑼杭菊重災區，縣長徐耀昌等人今天勘災。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼杭菊重災區，縣長徐耀昌等人今天勘災。圖／苗栗縣政府提供

豪雨 徐耀昌

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