別讓暑假成為破口 全家與安得烈食物銀行每月協助5600童

為讓弱勢孩子暑假也能營養滿滿，全家（5903）攜手安得烈食物銀行，一同推出「愛心食物箱計畫」，即日起至8月底，推出捐贈三招邀請民眾一同助弱，包含在店舖隨手投零錢、用點數加購捐食物文具，或是宅家使用APP線上捐款，皆將轉化為愛心食物箱，每月幫助5600名兒少吃飽飽！此外，慶賀台灣獲選2022年亞洲最慈善國家，全家揪大家一起做公益，7月26日前使用全盈+PAY認捐物資，全家加碼每筆再捐5元。

7月已進入暑假，在孩子們開心放假的同時，卻有不少弱勢兒少沒有學校的營養午餐減輕家計，處境雪上加霜。根據統計，台灣弱勢兒少，每天餐費不到百元，且根據勞動部公布的資料亦顯示，受疫情影響，全台有1.6萬人放無薪假，更有不少因減班減少收入的勞工。

全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家長期關注弱勢兒少議題，持續運用通路力量發揮社會價值，此次攜手安得烈食物銀行推出「全家愛心食物箱計畫」，除了民眾熟悉的店舖隨手零錢捐之外，亦因零售業虛實整合日趨進步，進而發展出APP點數加購捐、APP線上捐款等模式，讓民眾只要透過指尖在手機移動兩公分，就能將愛心轉化為實質物資幫助，協助弱勢兒少暑假不挨餓。

安得烈慈善協會執行長羅紹和亦表示，脆弱家庭處境艱難，暑假期間沒有營養午餐支援，孩子放假就等於挨餓，此次攜手全家，一同呼籲民眾重視弱勢家庭兒少暑假期間的飢餓問題，別讓暑假成為營養破口。

即日起至8月23日，全家與安得烈食物銀行展開「全家愛心食物箱計畫」，民眾隨手捐贈的零錢捐、會員APP手機捐的善款，將會轉化為實體食物物資，並根據不同年齡層必要營養，每個月協助5600名孩子愛心物資，如0-3歲的嬰幼兒會提供奶粉、尿布；4-15歲的兒少將提供米、麵、配菜、牛奶等主副食；針對重症、罕病及腦麻等特殊需求的孩子，則配合醫療指示，提供專案食物箱。

同時，全家本次持續拓展多元捐贈方式，邀請消費者以點數加購捐，用178點加上200元至299元不等金額，就可小額認購物資。活動精神取其178諧音，邀請民眾「一起幫」孩子。值得一提的是，認購物資中，除了米麵、牛奶等食物，更有文具組，讓孩子過完暑假不僅吃飽飽還能開心上學；不喜愛出門的人，可以動動手指，利用「全家」APP「我的公益」專區，在家躺著就能上網捐款。希望線上線下三妙招，每月能幫助5600名兒少。

亞洲公益事業研究中心（The Centre for Asian Philanthropy and Society）最新公布的2022年亞洲公益行善指數顯示，台灣已連續三次被評選為表現最好的「Doing Well」等級，與新加坡一起成為亞洲最慈善國家。全家內部資料也顯示，今年1-5月，募集到的零錢捐金額超過3200萬元，捐贈金額在疫情期間反而逆勢成長1成，顯見疫情並未澆熄民眾公益熱忱。

全家為號召更多消費者加入本次「愛心食物箱計畫」，鼓勵民眾善用全家APP輕鬆做愛心，只要使用全盈+PAY為兒少認捐食物組、文具組，每筆「全家」將加碼再捐5元給安得烈食物銀行，幫助孩子暑假不挨餓。