跌破眼鏡！北市住宅租金最高在這、投報破3%

一般認為，北市租金最高不是大安區，就是信義，但住商機構統計近一年實價資料，大樓租金以大同區平均每坪1721元最高，其次為中山區1659元，第三是信義1620元，大安區1568元排到第四。

大同區由於租金高，房價相對便宜，大樓平均租金投報率達3.2%，為全市最高，也是唯一投報率突破3%的行政區。另外大同區的公寓，平均一坪49.5萬，平均租金每坪1093元，租金投報率2.7%，也是全市最高。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，近幾年大同區推出不少小坪數大樓物件，不僅房價相對低、好入手，靠近捷運站的房屋頗受租屋族喜愛，因此租金投報率出色。

大家房屋中山捷運加盟店店東丁彥宏指出，大同區「京站」套房有三鐵共構及交九轉運站的交通便利性，住宅下方即為百貨賣場，租金上看每坪2,500元，拉高大同區平均租金不少。

另外，大同區內不少捷運站，距離捷運站近的大樓小坪數、套房物件租金單價可超過1,600元，跟大安區、信義區屋齡、屋況相當的物件相比，每月總租金可少3~4千元，價格具有競爭力，吸引很多租屋族租住。

大同區的公寓雖然平均租金不高，不過房價門檻低，投報率也表現不俗。不少投資置產族看好老公寓的都更價值，購入再出租。

北市租金投報率較不理想的是南港區華廈大樓，近年因房價高漲，租金跟不上，租金投報率僅1.8%，還不到2%，其次為大安區僅1.9%，公寓方面則是大安區2%最低，其他都在2.2%至2.6%之間。

郎美囡表示，除了中山區、萬華區、北投區因小坪數及套房的供給量大，租客在大樓住宅的選擇多、意願高，大樓租金投報率高於公寓，其他行政區因大樓房價遠高於公寓，但租金未有大幅落差，因此公寓租金投報多優於大樓，包租客也多鎖定公寓投資。