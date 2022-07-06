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王品平價品牌12MINI推動大展店計畫 暑假一口氣展9店
王品集團旗下「12MINI快煮鍋」，主打平價親民的百元小火鍋，今宣布推動「大展店計畫」，7、8月一口氣展店9家，力拚年底達30家門店，7月新開幕的汐止新台五店、永和捷運頂溪店、高雄鳳山文濱店3家門店祭出開幕優惠，開幕首3日享內用、外帶鍋物肉量加倍送，開幕第4日至第10日，享「王品瘋美食APP」瘋點數6%回饋。
王品表示，「12MINI快煮鍋」是集團最平價的品牌，目前全台共11家門店，運用成本結構的先天優勢切入外帶外送市場，得以在疫情期間逆勢突圍，主打外帶外送的門店，業績較疫情升溫前成長2~3成。
王品指出，「12MINI快煮鍋」從年初開始布局外帶外送市場，於台北小巨蛋、台中公益路推出主攻「外帶外送」的TO GO店型試水溫，減少內用席次、增設獨立TO GO外帶櫃檯，4~6月疫情升溫期間，外帶外送業績占比一舉拉高至7成5，驗證品牌策略成功。
王品表示，鎖定這塊市場，「12MINI快煮鍋」宣布推出「大展店計畫」，下半年目標新開19家TO GO門店，達全台30家店的營業規模，也顯示王品集團深耕平價剛需市場的決心。
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