網家蔡凱文閃辭，詹宏志回鍋自比張忠謀、施振榮

詹宏志愛將、網家執行長蔡凱文閃辭後隔日，詹宏志出席與中華電信、中國信託聯名的記者會，回應接班計畫生變，對一家公司來說很正常，大環境變了，親自披掛上陣，會讓網家營運一切正常，外界無需太多揣測。

7月4日，上市電商公司PChome網路家庭收盤後的一起人事公告，震撼整個電商圈。

這起人事公告，和網家執行長暨總經理蔡凱文無預警請辭有關，其未來將轉任PChome網路家庭集團高級顧問。遺缺則由董事長詹宏志暫代。

蔡凱文閃辭，原因各界傳得沸沸揚揚，一說是為了扛責請辭，也有一說是不滿詹宏志在兩週前股東會上的一句話。

「若今年再沒改善，我薪資就變成零！執行長（蔡凱文）變二分之一（砍半）！」詹宏志當時說道。

原因就在於網家這一年表現欠佳，雖疫情助跑宅經濟，但網家因決策預測失誤，沒吃到業績甜頭，更因投資金融科技事業體的一次性支出，導致獲利不佳，挑戰原定的500億元目標失敗，股價更是腰斬得難看。截至7月5日，股價71元，近一年來跌幅超過32%。

引爆股東不滿關鍵一把火是，今年股東會年報公告，網家董事酬金占公司稅後純益近75％，總經理與副總酬金占近92%，比前一年的22.2%、24.3%高出不少，2021年董事職務加上兼任員工後酬勞在3000萬至5000萬元間者。只有蔡凱文一人，比起對手富邦媒的董總優渥許多，縱使網家解釋是來自績效，但仍在網上引起不小的「肥貓說」聲浪。

面對小股東質疑蔡凱文接手以來業績衰退，薪資過高，詹宏志表示，「希望不要變成特定對象的攻擊，責任在我身上」，不認為經理人薪資偏高。

重要接班人離職 詹：會盡快找到下一位

蔡凱文在網家集團19年，是中生代的元老級人物，資歷頗深，也是最被看好的接班人選。他在進入網家前曾任連鎖3C賣場主管，不但有實體通路管理經驗，2003年進入網路家庭後，從基層幹部做起，負責3C商品的營運和銷售， 曾任電子商務部協理、副總經理等職位。

由於蔡凱文的思路靈活，對趨勢相當敏銳，也相當受詹宏志器重。2016年升任網家營運長，2017年年底前總經理李宏麟辭職，詹宏志決定成立五人接班小組，並任命蔡凱文擔任網家總經理， 2019年出任集團執行長兼總經理。

根據最新年報，蔡凱文還身兼三家子公司董事長、十多家關聯公司董事，地位只在詹宏志之下。

只是，蔡凱文的接班挑戰相當艱鉅。他擔任總經理那年，就面臨龍頭老大地位被蝦皮挑戰，本業虧損引發信心危機、海外市場發展受阻，PC系統改版為行動版等種種挑戰。

然而，蔡凱文除了是詹宏志親自培養的重要幹部，對外身段向來柔軟，對記者提問更是幾乎有問必答。股東會上，他也提出改善方案，只是，詹宏志一時衝動脫口而出的「砍薪說」，蔡凱文當場不掩錯愕，顯然兩人沒對過劇本。

只是，面對蔡凱文的離開，詹宏志把安定內外部軍心放在第一位，先發內部信安撫員工。

7月5日，也就是隔日，詹宏志出席與中國信託、中華電信三方首度連明發卡的記者會，會後被媒體團團包圍問及此事，詹宏志有備而來，拉下口罩，直球面對這個敏感議題。

以張忠謀、施振榮比喻 回鍋很正常

「我們（網家）確實獲利不如預期，包括一些挑戰、一些壓力，我會盡快尋找適合的執行長人選，現在重點是希望大家能夠一起團結度過難關。」

詹宏志坦承，網家24個年頭，只用過兩位執行長，並不算太多。在大環境的變動下，接班計畫有變對一家公司來說實屬正常。

「張忠謀先生回鍋過一次，施振榮先生回鍋過三次。」詹宏志各以台積電和宏碁創辦人為例，表示他目前暫代職務，只是讓所有公司運作如常進行，一切都按部就班，照常運作，希望外界不要太擔心。

話鋒一轉，詹宏志也提及，這幾年因為疫情，不少優秀的跨國人才萌生歸國念頭，並加入網家，「這是我的幸運！」

原本就把退休計畫延後的他，面對網家這些年的課題和挑戰，他仍充滿鬥志，相信自己能貫徹願景，也寄望這次所宣布的三方聯名卡，能夠成功地發揮從四年前就構築的P幣生態圈概念，透過打造強強聯盟的生態圈讓千萬會員埋單，讓點數經濟綜效發揮到最大。

接下來，詹宏志也必須有心理準備，這段空窗期，再沒人可以跟他一起分擔榮衰，外界只等著看，網家下半年會繳出什麼樣的成績，是否有機會重返榮光？

（本文出自2022.7.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）