公益不缺席 群益期貨參與淡水河淨川

群益期貨（6024）參與社會公益從不缺席，推動保護生態環境理念不遺餘力，今年再次響應天下雜誌為淡水河做一件事的行動邀請：一步一腳印，一蹲一夾起，用行動展現愛河決心，同仁組隊前往迪化運動公園跨堤平台沿岸，以實際行動參與撿拾河川垃圾淨川活動。希望藉由參與淨川活動，喚起大家保護河川生態，共同打造城市的理想流域，還給我們的母親河-淡水河河域沒有污染的環境，並為守護我們美麗家園，善盡企業公民社會責任。

該活動是天下雜誌攜手《荒野保護協會》共同舉辦，在荒野保護協會志工帶領下，群益期貨同仁和180位參與志工一起挽起袖子加入淨川行列，即使疫情當前，烈陽當空，所有參與大小夥伴戴著口罩，充滿熱情的一步一腳印，一蹲一夾起，沿著垃圾熱點河域撿拾河川垃圾，活動進行約莫1個半小時後，在所有志工努力下清除出垃圾達135公斤。

群益期貨持續落實ESG精神，貫徹綠能採購、節能減碳及實踐「環保愛地球、幸福過生活」的環保意識為企業責任，而友善環境更是重要原則之一，期望同仁們透過參與清除河域垃圾，喚起對自然生態、環境保育等議題的關注，可以內化成為日常減少垃圾並在家庭生活及工作場域中實踐。