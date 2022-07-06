好市多斥資313億元，最賺台灣分店成100%直營店，背後盤算？

美國好市多（Costco Wholesale Corporation）宣布以10.5億美元（約313億元新台幣）買下高雄大統集團手上的45%股權，交易已完成，從此台灣好市多將搖身一變，成為正港的美商直營，也是唯一一家純外商量販店，對台灣零售業版圖及會員群，最大的影響為何？

時間拉回到1997年，也就是25年前，當時老牌傳產集團大統集團和好市多一拍即合，在南台灣高雄成立第一家倉庫式賣場，以不打廣告、只收會員年費，獨樹一格的精選商品制度，每每在社群網站造成口碑品瘋狂搶購的效應，如今也陸續在全台拓展出14家規模。

合資變直營，好市多成唯一純外資量販店

根據好市多在6月30日收盤後的公開訊息，這項收購案，估計可為每股稅後純益挹注1%到1.5%。分析師們也隨即給予正面評價，認為股價還能再往上漲，甚至高達兩位數的漲幅空間。

為何分析師這麼看好這起股權收購案帶來的效益？

5月底，好市多發布最新2021會計年度第3季財報，其營收年增16%至526億美元，淨利年增11%，就連線上購物也成長41%。

也就是說，好市多的業績表現相當亮點，即便管銷、人事成本增加，但在全球12國市場、目前的833個實體分店中，會員（家庭戶）數共6440萬人，總持卡人達1.16億人，Q3會員費年增9%，已來到9.84億美元。

其中，等級最高的黑鑽卡（會費每年120美元）占總會員43%，貢獻七成營收。美加地區會員續約率92.3%、全球90%，雙雙創下新高，全球續約率更是首度達到90%。

好市多高層對此指出，消費人潮並未明顯減少，只是消費的項目轉變。即便好市多每五年就會調漲一次會員費，但這次高層也已鬆口，表示在高通膨的升息年代中，將會再斟酌。

蟬聯全球最賺錢分店，含金量傲視全球

場景拉回台灣，雖然市場小，但因會員忠誠度高、含金量高，多年蟬聯全球最賺錢分店，讓美國總部都派人來取經。而當初銜美國總部之命，負責回台開疆拓土市場的張嗣漢，如今已是亞太區總裁，更多次不吝傳授好市多的圈粉祕訣。

說穿了，好市多的經營哲學就是典型的會員經濟。雖然對會員收年費，但相對應提供品質好、價格又具競爭力的商品。產品定價力則取決於廣大會員，某項商品受歡迎，那價格自然會更具談判空間。此外全店品項控制在4000種以內，占3成銷售的自有品牌商品更是物美價廉。

這群好市多會員的消費力，更是從9年前國泰世華銀行、中信銀聯名卡發行權的激烈對決，就可見端倪。

當時，國泰金控少東、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰便是相中好市多會員的消費力，親自領軍發揮攻防談判策略，從勁敵中信銀手上搶下聯名卡發卡權，是當時備受各界關注的經典戰役。

國泰更是傾全集團的行銷資源挹注，也為好市多爭取到不少新會員。蔡宗翰有次親自站台展示行動支付，手機上秀出的唯一卡片，就是好市多聯名卡。

迄今，好市多聯名卡已是國泰世華旗下發行規模最大信用卡，總數超過250萬張。據了解，包括宜蘭、花蓮、台東，甚至金門都有Costco卡友善用線上消費。每卡每月平均消費逾萬元。

接下來的觀察重點，就在於美商取得全資股權後，如何繼續善用其「讓利」的熟客經營學。

從這次交易來看，美國好市多原本持股台灣Costco就已過半，如今願花超過300億台幣買下夥伴大統集團手上的股份，未來在全球資源的整合及策略執行上，將會帶給台灣消費者什麼樣的驚喜或創新，值得期待。

全台遍地開花，加油站成攬客利器

舉例來說，好市多五年前在桃園中壢店首開全自助式加油站，而後陸續在北台中、新莊店展店，油價每公升硬是比同業便宜至少3元，每日服務數千輛車主。通膨時代，若這項優惠措施擴大，無疑對會員群來說是一大福音。

再者，近年因疫情使然，包括台灣在內的8國市場，也陸續透過電子商務，提供會員宅配到府的購物服務。

今年5月，根據GO SURVEY民調公司發布的調查發現，近一年曾使用「網購平台」購買生鮮雜貨的民眾高達85%，而COSTCO線上購物與家樂福線上購物，同時被點名，是發展生鮮外送宅配的平台中，成長幅度最高的。

無論電子商務未來是否會成為貢獻業績的主力，外界也已注意到，2021年好市多在美國完成兩項併購案，其中就包括物流宅配和醫療保健藥品福利管理公司，更啟動和外送平台的合作，也為將來在台灣的業務拓展，增添不少想像空間。

只是，這次退場的大統集團，外界雖不清楚，20多年前雙方的合約條件，但此時算是和平分手。受疫情衝擊，零售百貨業面臨轉型，雖損失了台灣Costco金雞母，大統集團也換得資金活水。

反觀法商家樂福將出售股權退出台灣，一來一往，對台灣量販零售版圖而言，確實產生微妙的化學效應。接下來有意經營零售版圖的買家們，將如何出招？是否會再打破價格天花板，值得觀察。

（本文出自2022.7.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）