發揮電池最大效用 台塑新智能：先車用轉儲能站再回收

台塑（1301）新智能科技，鎖定節能、儲能、循環以及新能源為四大發展主軸。針對循環部分，總經理劉慧啟表示，將電池使用分成三個階段，依序放在最適的場域，最後再透過廢電池回收，重複使用鎳、鈷等金屬，才能最大化發揮電池效益。

至於發展新能源部分，劉慧啟透露，除了風力與太陽能，也將發展小型水力、氫能等綠色能源，希望早日跟大家報告好消息。

劉慧啟指出，有鑑於鈷、鎳藏量日益稀少，而鋰、鐵的存量相對較高，且鋰鐵電池也比較安全，因此才鎖定鋰鐵電池來開發。儘管如此，電池還是有其使用壽命，因此為了讓鋰鐵電池發揮最高的使用效率，因此在賣出電池之前，就已規劃好回收的方式。

劉慧啟表示，依據電池使用生命周期來看，一開始蓄電量、效能最高時，這時候最適合用在電動車上，等到電池效益降至80%以下時，則可汰換到儲能站來使用；等到儲電率低於3成時，這時候再透過廢電池回收，將其中所蘊含的鈷、錳、鋰、鎳、銅等金屬取出、重複使用，達到循環經濟。

其實早在2年前，台塑便已投資韓國一家廢電池回收公司，目前持股約10%，雖然數度想要增加持股，但該公司營運狀況持續向上，目標爭取來台灣設立電池回收廠。

至於降低排碳量，劉慧啟指出，已規劃未來將在台塑不同廠區內設立微藻碳捕捉牆，待技術更成熟後，也會協助策略合作夥伴以及客戶裝設，好降低排碳量。