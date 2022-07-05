台中機捷特區房價坐4望5 寶輝指標新案Q3登場市場關注

北台中房市熱火朝天，機捷特區房市推案量價齊揚，牽動台中房地產走勢。市調指出，自2020年好市多COSTCO開幕後，短短2年間，周邊商業機能啟動，台中豪宅建商寶輝建設，整地3年的大案預計第3季進場，引起市場高度關注。

業界指出，好市多以9.75億元權利金，標下捷運機廠G0站旁6,000多坪特定商業區的50年地上權，斥資35億元興建台中二店，加上總投資金額超過80億元的漢神洲際購物中心去年動工之後，帶動大北屯區房市同歡，一路起漲不回頭。

觀察此區，今年包含全聯、寶雅、康是美、大地商場等接二連三開設，正式進入展店爆發期，除了擁有商業優勢，在交通部分，也是機捷特區被看好的利基，包含捷運綠線通車、未來隨著74號快速道路引道工程串連中山高等，讓許多北台中購屋族群更加關注機捷特區房市。

寶輝建設位於敦富路、敦富十街及敦富十一街的2,000餘坪三面臨路土地，近期開始出現景觀造景，路上看板也呈現「北屯 綠生活」標語，讓不少人臆測推案時程將近，也引起市場高度關注。

據了解，此案因寶輝建設對於土地價值的嚴選苛求，光整併基地就花了3年時間，除了是寶輝建設在北屯首案，更被視為機捷的指標個案，2月份送建照時就引起不動產業界重視。據指出，此案規劃3至4房產品，預計總戶數落在200戶左右。

另外，此案將聘請國際團隊合作打造，並留下大片景觀綠地，更規劃北屯機捷特區少有的泳池公設，第3季有望進場，預估總銷60億元，以區域近期預售新案行情已坐4望5，業界推估，寶輝此案有望站穩5字頭。

在地仲介則表示，寶輝建設不僅選地眼光精準，在推案時程上更是拿捏恰當。由於北屯機捷特區因前幾年大舉推案，寶輝選在此時進場，可以避開這兩年處於建設黑暗期的時刻，完工又能直接享有完整生活機能。

另外，屬於七期頂級品牌的寶輝建設，口碑、名氣、施工品質，也都受到市場高度肯定。業者坦言，到北屯推案的初衷，就是希望讓更多年輕世代、各個菁英族群，可以有機會擁有更高品質的社區生活。

進而觀察北屯機捷特區周邊預售新案實價登錄，如「鉅虹深CASA」已有7筆揭露，最高單價出現在7樓，總面積51.82坪以總價1,947萬元成交，扣除車位後每坪單價40.5萬元。

位於敦富東街的「大城迎好事」則已有145筆的揭露，出現不少4字頭的交易，其中最高單價位於13樓，總面積36.12坪以總價1,258萬元成交，扣除車位後每坪單價42.5萬元。

另外，位在紹安街上的「惠宇MORI」，目前也已累積26筆預售實登，12、13、14樓紛紛站上每坪46萬元。其中13樓、14樓C棟總面積43.21坪的交易，皆以總價2,224萬元成交，扣除車位後每坪單價約為46.7萬元，創下目前機捷區域新高價。