2022年金磚企業出爐 賀欣機械廠、喜提達物流三度入榜

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

CRIF中華徵信所今(5)日表示，據其2022台灣大型企業TOP5000排名，5,000大企業中共有21家企業入榜2022年金磚企業，創下2007年起CRIF中華徵信所針對本國非公開發行公司篩選金磚企業以來，入榜家數最多的一年。

CRIF中華徵信所指出，受惠於2021年全球經濟呈現疫情後大反彈，台灣成為全球供應鏈的大贏家，為2021年金磚企業家數創新高的主要原因。

今年選出的21家金磚企業，有12家企業屬於上市櫃集團關係企業，顯示背後有富爸爸支持，逐漸成為金磚企業的重要條件。

今年入選的金磚企業，背後沒有上市櫃富爸爸但業績表現優異的九家，分別是水興實業、佳承精工、晃誼科技、喜提達物流、太立實業、百達精密化學、賀欣機械廠、寬仕工業及安東貿易。

其中，賀欣機械廠、喜提達物流，都是第三度入選金磚企業，顯示其經營出色，完全禁得起金磚提煉的考驗。

賀欣機械廠曾分別在2007年及2011年兩度入選金磚企業；喜提達物流則在2018年及2019年連續兩年入選金磚企業。

佳承精工也曾在2020年入選過金磚企業，近三年兩度入選，也顯示其正處於業績成長巔峰。

九家金磚企業裡頭，服務業占四家，已不讓製造業專美於前，其中三家屬於進出口貿易業，不僅為進出口貿易業入榜金磚企業歷年之冠，也打破進出口貿易業往往給人低獲利的刻板印象。

九家金磚企業經營上各有特色。例如，水興實業為專業工程塑膠材料整合供應商，能針對各產業提供高純度、耐強酸、防蝕的管路工程材料全面解決方案。

晃誼科技係無塵室清潔施工、廠務中央監控系統整合工程廠商，代表性客戶包括台積電（2330）。

喜提達物流從事倉儲物流，以及專業的第三方物流運籌業務，並已發展智能物流，於2020年7月與AI 3D視覺領導品牌所羅門股份有限公司合作，藉由機器人進行商品裝箱出貨處裡。

賀欣機械廠為工業用縫紉機馬達及相關配件的產銷廠商，擁有自有品牌「和興(HO SHING)」行銷於市。

寬仕工業雖為屬於傳統螺絲、螺絲釘帶及其導引座產業，但注重產品研發創新及品質管理，公司及其經營者擁有多筆關於螺絲、螺絲釘帶及其導引座的相關專利，銷售的產品也以專利產品占大宗。

基本上，這些入選企業，都維持著金磚企業重研發創新及自創品牌的優良傳統。

金磚企業由2007年第一屆入榜的85度C(美食達人)在2010年率先引領金磚企業上市櫃（含興櫃）風潮後，包括：耀億工業（4430）、恒耀工業、森田印刷廠（8410）、景傳光電（5248）、廣越企業（4438）、群翊工業（6664）先後上市櫃，但此一優良傳統在虎航2019年入選金磚企業，並於同年12月年登錄興櫃後，已經連續三年沒有金磚企業再上市櫃，至為可惜。

CRIF中華徵信所指出，金磚企業有良好的企業經營績效，想要擴大營運規模，應該走資本市場之路，上市櫃不僅可以利用大眾籌資、強化體質、擴增研發及生產實力，營運公開透明也可以增加國際知名度，開發更多國際級客戶。

CRIF中華徵信所認為，金磚企業蘊藏台灣隱形冠軍，期盼金磚企業獲得此殊榮後，能夠放大經營視野，成為台灣經濟發展的助力。

興櫃 年金 台積電

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