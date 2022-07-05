住都中心推行二行三公辦都更案 投資額達220億元
國家住都中心今（5）日推出「台北市行二行三公辦都更案」，公告徵求出資人，受理申請至10月31日止，全案投資金額近220億元，開發價值上看600億元，將打造中央部會及北市府辦公室及高品質住宅，低樓層規畫商業設施。
國家住都中心表示，行二行三案有三大亮點。首先是區位條件，位於市民大道、林森北路、天津街、北平東路所圍的完整街廓，面積1.8公頃，分區屬行政專用區，容積率400％，地處北市核心地帶，步行5分鐘就可達台北車站。
此案將與位於忠孝東路二段側近3,000平方公尺的住宅區（臨沂段區域）共同開發，區位條件絕無僅有。
其次，此案預計規畫中央部會、北市府辦公室及高品質住宅，打造國家級行政園區，創造國門地標建築，低樓層也將規畫商業設啟動西區門戶串聯華山特區發展契機，成就歷史定位。
據了解，中央預計分回兩棟辦公廳舍，北市府分回一棟，合計樓地板面積3.5萬坪；另住宅樓地板面積則約1.9萬坪，另外臨沂段則有6,000坪左右。
第三，此案採過去較少見的「跨區共同開發」方式，國家住都中心表示，過去行二行三案因私人產權較多，長年無法有效發展，這次招商加入臨沂段，私地主未來可選擇分回行二行三或臨沂段住宅。
國家住都中心表示，過去耗時三年逐一拜訪每一位住戶，招商前已取得超過九成住戶的參與意願。
國家住都中心自今日（7/5）起公告招商徵求出資人，歡迎優質團隊踴躍投標，公私協力打造國家級行政園區。相關招商資訊及文件請至國家住宅及都市更新中心官網-都更招商專區（https://www.hurc.org.tw/renewalAnnouncement)查詢。有關案件或招商文件疑義，請洽國家住都中心綜合業務部專案二組高先生（02-21006300#249 kauweijay@hurc.org.tw）；招商文件申購，請洽國家住都中心行政部法務室紀先生（02-21006300#124）。
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