KKday看好疫後旅遊 年底拓展日本團隊至百人規模
隨著世界各國陸續解封，台灣可望逐步開放邊境，與海外市場恢復經貿、商務、旅遊與民生的熱絡往來，力挺台日緊密交流，KKday參與在東京主辦的 Together,Go Big.「日本・台灣新創高峰會」，與日本企業夥伴、新創業者、在地媒體深度交流，分享KKday旗下rezio預訂系統的海內外推廣經驗，協助日本在地體驗業者提升數位運營力，以迎接台灣與海外旅客。
KKday擁有日本當地大股東，日本也是KKday目前重要的海外市場之一，面對即將到來的跨境旅遊重啟，台灣與日本市場皆已各自備好上萬支的在地旅遊體驗商品，以滿足台日旅客疫情後的旺盛需求，目前KKday日本共有60多名員工，目標年底擴大至百人團隊規模。
KKday在高峰會上分享reizo預訂系統在日本市場的成功案例，目前當地已有600家旅遊體驗業者導入來自台灣的rezio，包括沖繩琉球村等人氣景點，共同為疫後數位旅遊商機做好準備。
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