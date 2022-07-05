王永慶遠見超越特斯拉 王瑞瑜:台塑30年前就要做電動車
集四寶之力，台塑新能源科技今（5）日正式成立，由有「二小姐」之稱的台塑（1301）企業管理中心常委、台塑生醫董事長王瑞瑜擔任董事長。王瑞瑜透露，1990年代，全球剛經歷能源危機，環境保護議題也才剛興起，但是當時創辦人（王永慶）就對她說：「未來是電動車的時代。」就是因為這樣的關係，當初台朔汽車就是為了電動車才成立的。
王瑞瑜指出，台塑集團投入電池研發、綠能的根基，其實早在近30年前就已經打下，而經過近十多年的沉寂後，終於現在準備開花結果。她不禁感概地說：「當時因為選擇鎳氫電池的關係，所以沒有成功，才導致台朔汽車無疾而終。」除了感謝，也要國人拭目以待，期許台塑新能源能成為另一座台灣「護國神山」。
在決定投入電動車的產研之後，王瑞瑜透露，1996年找到了美國一家電池公司，創辦人也派人去美國承接他們的技術，還在南亞成立研究中心，可惜當時的技術是鎳氫電池，在先天不足下，所以車用電池沒有成功，也導致台朔汽車最後無疾而終。
記取台朔汽車的寶貴經驗後，深知電動車成敗的關鍵在於電池，於是台塑集團從那時候彎身練功，逐一詳細比較所有的電池技術的優劣之後，最終選擇投入鋰鐵電池的研發，更在台塑生醫成立了材料組。王瑞瑜表示，從電池芯開始到模組，這一路走來，不僅在鋰鐵電池上累積了上百個技術專利，更取得一連串的廠商認證，這也將成為其他後進鋰鐵電池廠商難以望其項背的優勢，奠定台塑新能源未來的利基。
關於台塑新能源，王瑞瑜說：「期許未來能比照塑化產業一樣，成為一個上、中、下游垂直整合的一個產業，同時結合台灣其它廠商，開花散枝，不僅發揚到全世界，更能成為台灣一座護守神山。」
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