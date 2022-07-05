無印良品攜手全聯7月下旬將開出台東大型旗艦店
MUJI無印良品攜手全聯，將於7月下旬在台東開出第一家門市，為五層樓的大型旗艦店。考量到台東地區地形狹長，鄉鎮之間距離遠，單一門市無法滿足所有需求，因此MUJI無印良品在台東門市開幕前夕，推出全台首發「MUJI無印良品移動服務車」進行試營運，期望服務台東各地區。
除了販售商品，更希望成為與台東各地居民的生活交流站，透過與在地的互動去觀察發現、傾聽鄰里，期望能夠提供幫助及解決生活問題。
在商品面上，「MUJI無印良品移動服務車」初期規劃販售150支品項，以日常基本需要的內衣、襪子、零食、保養品與文具用品等，希望讓台東地區顧客體驗MUJI無印良品的生活提案以及更便利購入生活用品的新選擇。
試營運初期，「MUJI無印良品移動服務車」首波路線將遍及6個鄉鎮，包含卑南鄉、東河鄉、成功鎮、太麻里鄉、金峰鄉與關山鎮等地，以每週3-4天的頻率造訪，希望讓更多顧客享受到MUJI無印良品的商品與服務，滿足居民需要的同時也具體實踐對地方與社會「有所貢獻」的企業理念。
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