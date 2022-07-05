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搭綠色食尚 萊爾富率先超商通路推四款無蛋奶麵包搶市

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
搶攻綠色食尚，萊爾富聯名岩島成推4款獨家「無蛋奶麵包」，7月26前購買任乙杯Hi Café特濃咖啡，即可免費嚐聯名新品麵包。萊爾富／提供
搶攻綠色食尚，萊爾富聯名岩島成推4款獨家「無蛋奶麵包」，7月26前購買任乙杯Hi Café特濃咖啡，即可免費嚐聯名新品麵包。萊爾富／提供

近年食安及環保意識抬頭，綠色飲食觀念在國際蔚為風潮，台灣蔬食人口亦與日俱增，看好其蔬食商機，萊爾富近年亦積極對蔬食商品開發，除在鮮食上多次引進推出蔬食商品，這次更將觸角延伸至麵包品項，二度與專業烘焙坊「岩島成」合作聯名，首次推出4款「無蛋奶麵包」，主打超柔潤口感及安心美味，同時也是首家推出無蛋奶麵包之超商通路。

4款聯名新品包含皇冠麵包、紅豆麵包、芋頭麵包及素肉鬆麵包，每款售價皆35元，不僅使用零膽固醇食材，亦採用對添加物更為嚴苛標準具有雙潔淨標章的豆泥，除提升食安等級外，搭配岩島成獨家高含水量工法，使其即便未添加蛋奶，口感仍舊不乾硬。即起為讓民眾嚐鮮， 7/26前凡購買任乙杯Hi Café特濃咖啡，即可獲贈岩島成聯名系列麵包乙個。

過往從吃飽、吃好以及吃巧，發展到如今更是要求吃的健康與環保，綠色食尚風潮已成重要趨勢，在食安與環保意識抬頭下，台灣蔬食人口也漸增，除茹素者外，也開始有愈來愈多年輕族群因環保或追求健康等因素，選擇吃蔬食，不僅綠色消費興起，民眾推廣綠色飲食風潮也持續推高。

為搶攻蔬食商機，萊爾富近年亦積極開發蔬食商品，像是今年4月與台灣蔬食領導品牌寬心園聯手推出的多彩香梅天使涼麵，上市不到2週，即賣出上萬盒佳績。

除了鮮食外，今年7月萊爾富更首次將蔬食觸角延伸至麵包品項，與日本敷島公司PASCO專業技術授權「岩島成」二度合作，聯名推出4款「無蛋奶麵包」，包含皇冠麵包、紅豆麵包、芋頭麵包及素肉鬆麵包，每款售價皆35元，同時也是首家推出無蛋奶麵包之超商通路，不同一般無蛋奶麵包的乾硬，以柔潤鬆軟口感，提供消費者全新體驗。

岩島成是大成集團與日本第二大麵包公司敷島麵包（PASCO）共同合資成立的日式烘焙連鎖品牌，以日本烘焙專業技術，以及麵糰與餡料的獨特比例，打造出口感鬆軟麵包是其特色，萊爾富2020年12月便曾與岩島成合作推出紅豆麻糬平燒及奶酥麵包，上市2週即擠進麵包銷量TOP5，此次雙方二度合作，借重岩島成技術，以健康、美味、無蛋奶為開發重點，不僅嚴選物料，使用零膽固醇食材，亦採用對添加物更為嚴苛標準具雙潔淨標章認證的豆泥，打造安心美味。

搶攻綠色食尚，萊爾富聯名岩島成推4款獨家「無蛋奶麵包」，7月26前購買任乙杯Hi Café特濃咖啡，即可免費嚐聯名新品麵包。萊爾富／提供
搶攻綠色食尚，萊爾富聯名岩島成推4款獨家「無蛋奶麵包」，7月26前購買任乙杯Hi Café特濃咖啡，即可免費嚐聯名新品麵包。萊爾富／提供

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