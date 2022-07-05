網友驚呆青埔「國家大院」出現謎之裂縫 建商回應了

潤隆建設（1808）今(5)日指出，對於網路謠傳公司興建中之青埔「國家大院」出現梁柱裂掉一事，強調該縫隙是發生在結構樑以外的「造型梁」，因造型增築構體在灌模時模板組立不佳，以致出現「伸縮縫不平整」，但該裂縫並不影響結構安全。

潤隆建設指出，「國家大院」目前工程進度已施工至結構體完成，網傳裂縫是雙柱之間伸縮縫因水泥澆置溢漿，形成不規則的裂縫，非屬結構體範圍，結構安全無虞。

潤隆建設強調，接下來公司將針對增築部分和伸縮縫位置會修整整齊，另外還會委託第三公證單位－桃園市結構技師公會做安全鑑定，結構安全證明書預計10天完成，證明結構安全無虞。

房產專家表示，造型增築指的是屬於外觀造型的裝飾物，主要是用來讓建築外觀造型增加美感，若從建商提供的資料來看，不認為會損及建案的結構安全；不過畢竟建案工程出現瑕疵，引起消費者觀感不佳，認為建方應誠意與客戶溝通，若消費者理解實際情況較好。

對此，桃園市建管處也派員到場瞭解，認為初步應該是模板支撐時發生變位，以致灌漿成型後，發生下沉的視覺外觀，認為該位置為造型樑，非主樑結構系統。

至於裂縫部分，桃園市建管處研判，同樣也非屬結構系統，但仍會請專業技師及建築師提出書面報告向建管處備查。