攜手彰化縣府 沃旭能源17日舉辦「沃旭永續音樂會」

全球最永續能源企業沃旭能源今（5）日宣布，為慶祝彰化建縣三百周年，攜手彰化縣政府文化局於17日在鹿港鎮立體育場舉辦「彰縣三百 三十風采 - 沃旭永續音樂會」，下午3點舉辦丹麥、彰化文化交流及綠能知識市集，除了有丹麥及台灣美食饗宴外，還邀請到台灣唯一獲樂高官方認證大師，利用樂高積木製作可愛的離岸風場打卡牆，下午5點半沃旭攜手朱宗慶打擊樂團，為彰化鄉親帶來夏日戶外音樂饗宴。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示：「沃旭能源是深耕彰化最久的離岸風電企業，六年前看見彰化外海的風力資源、率先在台灣設立亞太總部來發展離岸風電。在彰化縣府及中央主管機關的支持下，我們正積極建置大彰化東南及西南第一階段離岸風場，希望儘早為台灣提供乾淨能源，同時也為社區創造價值、活絡地方經濟，並善盡海洋保育的責任。

沃旭也希望透過開發中的離岸風場計畫，其中包括彰化外海的旭風二號、三號、以及台中外海的沃能一號、二號，協助台灣積極邁向低碳社會，推動在地永續發展。

本次沃旭與彰化縣政府攜手舉辦『彰縣三百 三十風采 - 沃旭永續音樂會』是彰化縣慶祝建縣三百周年的系列活動，透過音樂、美食、文化與知識交流，展現沃旭在彰化長期發展的心意。未來沃旭希望能與彰化縣政府與在地夥伴持續攜手努力，創造彰化更美好、更永續的百年榮景。」

沃旭能源負責離岸風場生命週期30年運維工作，以長期規劃推動綠能教育向下紮根，包括與在地的大葉大學推動離岸風電學徒制，培育本地風場運維技術人才；在彰化師範大學建置儲能系統、成立儲能研究中心，也依照教育部108課綱編寫推出綠能教案，在30所小學巡迴舉行。此外沃旭也與其他風場業者共同贊助彰化沿海六鄉鎮國中小學營養午餐，並在疫情期間捐贈平板電腦予彰化家扶，縮短偏鄉弱勢學童的數位落差。

沃旭能源「彰縣三百 三十風采 - 沃旭永續音樂會」現場設置彰化與丹麥三百年文化走廊，串聯引領再生能源發展的丹麥與台灣風電重鎮彰化，結合沃旭能源超過30年離岸風電實績、以及大彰化離岸風場未來至少30年的生命週期，展望離岸風電轉動彰化的機會以及乾淨永續的未來。

沃旭能源也特別邀請中部地區餐車提供點心，以美食作為文化交流橋梁，其中包括運用彰化米食製作丹麥著名傳統甜點「米布丁 (Ris a la mande)」，以及「丹麥開放三明治 (Smørrebrød)」。此外，全球僅21位、台灣唯一的樂高官方認證大師，以3萬多塊樂高積木、耗時12天打造丹麥與彰化著名地標，且納入離岸風場元素的裝置藝術，當天也會首次亮相，歡迎大家拍照打卡。

綠能知識教育包括離岸風場VR虛擬實境體驗，參與的朋友只要戴上VR裝置即可觀看位於英國，由沃旭能源把打造的258 MW英國Burbo Bank 離岸風場。

壓軸活動將由聞名全球的朱宗慶打擊樂團擔綱，以彰化縣豐沛的風力與自然生態為發想，打造「擊樂風潮」十首組曲，包括〈島嶼之歌〉、〈浪潮〉以及耳熟能詳的望春風，將歡樂的氛圍，化成音符分享給與會朋友。

沃旭能源邀請大家共享假日午後時光，了解風電在彰化的發展，也加深國際文化交流，暑假期間期待與彰化鄉親全家大小一起同樂。活動訊息請參考沃旭能源官網: https://orsted.tw/zh/sustainable-concert