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台塑新智能今成立 投資160億設置5GWh鋰鐵電池芯廠

經濟日報／ 記者魏鑫陽／彰化即時報導
台塑新能源今天正式成立，由王瑞瑜擔任董事長 （中右）、劉慧啟擔任總經理（中左）。魏鑫陽／攝
台塑新能源今天正式成立，由王瑞瑜擔任董事長 （中右）、劉慧啟擔任總經理（中左）。魏鑫陽／攝

因應全球節能減碳趨勢與再生能源、電動車領域的快速發展，台塑（1301）集團今(5)日宣布成立「台塑新智能科技公司」，跨入「節能」、「儲能」、「新能源」與「循環再利用」等4大領域，將投資逾160億元，規劃於彰濱工業區設置5GWh（50億瓦時）的磷酸鋰鐵電池芯廠。

台塑新智能科董事長王瑞瑜表示，產業發展與環境永續一樣 重要，關鍵是要能找到最佳的平衡點，並落實執行管理。台塑企業因應 全球能源產業發展趨勢，善盡地球公民與環境共生共榮之責，整合企業內相關資源，全力推動新能源關鍵技術與產業布局。

台塑新智能科技公司規劃將跨入節能、儲能、新能源與循環再利用等4大領域，除藉以進行多元能源發展布局外，亦將為台灣每年至少減碳20萬噸。

王瑞瑜指出，第一階段預計投資60億元，設置規模2.1GWh的磷酸鋰鐵電池芯廠，預計2024年可以量產；第二階段則預計投資100億元，設置規模2.9GWh的磷酸鋰鐵電池芯廠。

另一方面，因應電池芯廠量產前、新能源市場的龐大需求，於台化彰化廠區先設置年產能達200百萬瓦時（Mega-Watt hour）的鋰鐵電池模組產線，目前已設置完成進行試俥中。將藉以供應台灣、日本、美國、東南亞等地區各類UPS緊急備用電源需求。

另，台塑新智能也將結合翰可能源、華城電機等合作夥伴，加速布局台電AFC電網調頻服務、用電大戶及風力發電等領域之電網級儲能貨櫃市場，預計2022年底前的設置容量將可超過50MW（50百萬瓦），後續亦已著手規劃2座100MW電網級超級儲能站。

台塑新智能科技公司亦與日本雙日集團、協禾國際、達方及中保星生 合作，啟動台灣、日本、美國家庭用儲能市場布局，規劃推出12.2度電居家儲能系統，可供3-4口之家一整天的電力備用需求，預估每年銷售量可達10,000組以上。透過上述這些鋰鐵電池儲能系統的發展規劃，希望能為提升電網韌性與穩定度，貢獻一點心力。

台塑 電池模組

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