KKday赴日參與日本台灣新創高峰會 為台日旅遊商機暖身

隨著世界各國陸續解封，台灣可望逐步開放邊境，與海外市場恢復經貿、商務、旅遊與民生的熱絡往來，為了力挺台日緊密交流，KKday赴日參與7月5日至6日一連兩天於東京主辦的 Together,Go Big.「日本・台灣新創高峰會」，與日本企業夥伴、新創業者、在地媒體深度交流，不僅提前為台日旅遊商機暖身，也分享KKday旗下rezio預訂系統的海內外推廣經驗，期待藉此助力日本在地體驗業者提升數位運營力，以迎接台灣與海外旅客。

KKday分享，日本是KKday非常重要的海外市場之一，面對即將到來的跨境旅遊重啟，台灣與日本市場皆已各自備好上萬支的在地旅遊體驗商品，以滿足台日旅客疫情後的旺盛需求，目前KKday日本共有60多名員工，目標年底擴大至百人團隊規模；KKday也很榮幸受到國發會邀請，參與Together,Go Big.「日本・台灣新創高峰會」，為2022下半年的台日旅遊揭開序幕，並與國發會、日本Cool Japan Fund代表們進行交流、分享台日市場資訊。

「日本・台灣新創高峰會」由國發會旗下Startup Island TAIWAN 專案辦公室主辦，為近年來台灣在日本主辦最大的創新創業活動，並以數位轉型為核心，邀請超過30家台灣具有日本市場潛力的新創企業參與，提供與日本企業和影響者交流的機會，也期盼建立日本和台灣之間的合作平台，包括台日合作如何協助彼此成為數位轉型的關鍵。

KKday也於高峰會上分享reizo預訂系統在日本市場的成功案例，目前當地已有600家旅遊體驗業者導入來自台灣的rezio，包括沖繩琉球村等人氣景點，共同為疫後數位旅遊商機做好準備。