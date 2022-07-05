貿聯6月營收50.67億元 續創單月歷史新高

貿聯-KY（3665）今(5)日公布2022年6月營收50.67億元，月增8.93%，年增110.50%，續創單月歷史新高，今年上半年營收206.07億元，年增91.38%，創同期新高。

貿聯表示，2022年6月營收創歷史新高，與去年同期相比增加一倍。許多產品類別的總體出貨量繼續溫和增長。同時，該公司併購INBG工業應用事業群的效益持續發酵。

貿聯6月各產品線的概況如下，工業用：半導體設備和醫療的出貨量大致持平。資訊科技與數據傳輸： 數據中心客戶的出貨量保持強勁，且主要的IT客戶也持續從發貨艙拉貨。

車用： 電動車客戶的出貨量略有下降，而其他客戶的出貨量則有增長。電器： 整體出貨量略減。INBG 工業應用事業群：佔6月份總營收的37%，整體出貨量成長。