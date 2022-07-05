快訊

倪匡今低調火化 兒媳周慧敏發聲：遵奉遺訓不設儀式、不發訃聞

命運翻轉？航空業熬過寒冬 謝金河：半導體產業恐「泰極否來」

貿聯6月營收50.67億元 續創單月歷史新高

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

貿聯-KY（3665）今(5)日公布2022年6月營收50.67億元，月增8.93%，年增110.50%，續創單月歷史新高，今年上半年營收206.07億元，年增91.38%，創同期新高。

貿聯表示，2022年6月營收創歷史新高，與去年同期相比增加一倍。許多產品類別的總體出貨量繼續溫和增長。同時，該公司併購INBG工業應用事業群的效益持續發酵。

貿聯6月各產品線的概況如下，工業用：半導體設備和醫療的出貨量大致持平。資訊科技與數據傳輸： 數據中心客戶的出貨量保持強勁，且主要的IT客戶也持續從發貨艙拉貨。

車用： 電動車客戶的出貨量略有下降，而其他客戶的出貨量則有增長。電器： 整體出貨量略減。INBG 工業應用事業群：佔6月份總營收的37%，整體出貨量成長。

營收 貿聯 半導體

延伸閱讀

華通6月營收逼近60億元 上半年營收改寫同期新高

瑞軒6月營收18.85億元 月增20.5%、為今年單月新高

華通6月營收逾59億元 創歷年同期新高

海悅6月營收3.42億元 年增0.71%

相關新聞

中華快遞罷工 王國材：國營事業不應帶頭低薪

中華郵政子公司「中華快遞」昨起發動罷工，抗議員工長年低薪。交通部長王國材今表示，去年交通部有發現低薪狀況，去年有調升1至...

推動新能源多元布局 台塑成立新智能科技公司

因應全球節能減碳趨勢與再生能源、電動車領域的快速發展，台塑集團成立「台塑新智能科技公司」，跨入節能、儲能、新能源與循環再...

台塑新智能董座由王瑞瑜出任 負責能源、材料整合

因應全球ESG（永續投資）及2050年零碳排目標，台塑集團旗下台塑、南亞、台化、台塑化，台塑生醫所共同成立的台塑新智能科...

餐飲集團助吃「石斑魚」 新天地：下半年保證採購3萬斤

中國對我下石斑魚禁令，國內石斑魚養殖業者損失慘重，新天地餐飲集團董事長王玉雲今在台中新天地旗艦店宣布，除了在婚宴菜單中全...

中華開發創新加速器成立日本據點 攜手投資戶落地東京

中華開發資本旗下「中華開發創新加速器」即將於今年年底成立日本據點，以台灣設立加速器的成功經驗，協助台灣新創公司進軍日本，...

顏炳立：資金退潮膽破了、下半年房價易跌難漲　

戴德梁行總經理顏炳立表示，政策打炒房斷金流，加上物價漲，通膨，房市利空大於利多，走空形勢已成，爽日子已經結束了，下半年代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。