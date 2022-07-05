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港埠業務費合理化調整方案達共識 明年1月正式實施

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
港埠業務費已24年未調，台灣港務公司將調漲港埠業務費，進出口商和碼頭工會等相關團體達成共識，平均調漲10%，經交通部核定後，預計明年1月正式實施。報系資料照／記者林巧璉攝影
港埠業務費已24年未調，台灣港務公司將調漲港埠業務費，進出口商和碼頭工會等相關團體達成共識，平均調漲10%，經交通部核定後，預計明年1月正式實施。報系資料照／記者林巧璉攝影

台灣港務公司董事長李賢義今（5）日表示，6月底已舉辦「港埠業務費合理化調整方案」說明會，進出口商和碼頭工會等相關團體達成共識，平均調漲10%，經交通部核定後，預計明年1月正式實施。

至於積極爭取港埠業務費調漲的全國碼頭工會代理理事長施永林深感欣慰，希望能讓弱勢勞工明年過個好年，並創造勞資和諧的雙贏結局。

台灣港務公司董事長李賢義是於5日陪同交通部長王國材視察高雄旅運中心大樓興建進度時，就「港埠業務費合理化調整方案」對外說明處理進度。

李賢義指出，「港埠業務費合理化調整方案」從今年4月就陸續展開溝通，6月下旬邀請相關產業代表，在高雄展覽館進行研商，並達成調漲10%的共識。

他說，調漲10%是普遍性的，但同時有一些項目有不同的調整，預計7月送交交通部審議，核定後，希望明年1月公布實施。

另外，全國碼頭工會代理理事長施永林指出，現今通貨膨脹、物價飆高，交通部和台灣港務公司能體恤民情，讓24年都未調整的港埠業務費盡速實施，這對港埠基層勞工來說，是莫大的福祉，希望整個方案能準時順利執行，提升勞工的薪資。

交通部 碼頭

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