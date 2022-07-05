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慧洋自結前上半年每股稅前盈餘9.31元 創歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠/台北即時報導

慧洋-KY（2637）自結前上半年每股稅前盈餘9.31元，創歷史新高，展望後市樂觀，受惠市況與需求不斷攀升，2022年換約漲幅將上修至42%，全年營運將樂觀走揚。

慧洋-KY公布6月合併營收為25.78億元，自結營業利益為14.64億元，營業利益率高達57%，自結單月稅前盈餘為16.13億元，每股稅前盈餘則為2.16元，營收、獲利皆維持在高檔水準；累計上半年合併營收為133.33億元，自結稅前盈餘為69.48億元，每股稅前盈餘為9.31元，平均營業利益率更高達53%，上半年營運表現為歷史同期新高。

慧洋-KY指出，在俄烏戰爭爆發後，部分糧食及原物料之供給板塊產生移轉，使得船舶週轉天數增加，然第二季受到中國大陸解封後復工情況未如預期快速，再加上全球通貨膨脹等因素，使得6月份中小型船舶指數與日租均價皆下滑，此為短期不利因素，後續慧洋仍將審慎觀察因應。

在船隊佈局方面，6月如期交付一艘由常石集團(舟山)造船有限公司(TSUNEISHI GROUP (ZHOUSHAN) SHIPBUILDING)打造之NOx第三期環保節能新船(Panamax/82300DWT)，目前慧洋旗下總計141艘散裝船舶，平均船齡為7年；2023、24年則預計將有7及4艘節能新船陸續加入，慧洋將穩坐業界龍頭之位。

展望未來，慧洋樂觀下半年中國大陸在復工後，以及各國擴大基礎建設帶動原物料需求，再加上全球原物料生產供給板塊的變動，拉長船舶週轉天數，可進一步推升指數與運價走揚，慧洋旗下之指數連動型船舶將持續受惠，挹注營收獲利成長；而距離2023環保新規上路僅剩半年，在新造船訂單仍偏低的狀況下，預期將加劇散裝船舶供不應求的情況，慧洋船隊在業界擁有最高比重之節能船舶，將持續推升2023營運表現。

慧洋 營收

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