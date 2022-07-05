王國材視察高雄港客運旅運大樓望發展南部國際郵輪母港

高雄港近年積極推動智慧港埠及旅運觀光等重大建設，交通部王國材部長、立法院李昆澤委員及林岱樺委員今（5）日視察高雄港客運專區旅運大樓，對於港務公司克服工程困難，推動高雄港客運專區努力表示肯定，並指示港務公司旅運建設應持續積極掌握進度，導入5G AIoT科技，打造高雄港成為南部郵輪母港，帶動高雄港市產業繁榮與發展。

王部長等人是在港務公司董事長李賢義、總經理陳劭良、高雄港務分公司王錦榮總經理及航政司何淑萍司長陪同下聽取港務公司簡報，並視察高雄港客運專區旅運中心。

港務公司表示，高雄港客運專區旅運中心為國內最大之3D曲面金屬帷幕單一建築，以海浪流體意向之設計理念，形塑高雄海洋國門地標，旅運大樓開工以來，雖遭遇土壤污染、天候影響、3D曲面帷幕施作困難，但工程團隊克服諸多挑戰，帷幕吊裝已在今年6 月底完成，室內裝修及旅客橋工程將於8月陸續完工。

另外大樓智慧化應用導入也預計在明年4月完成，整體進度已邁入最後階段，未來可提供旅運服務、零售商店及商務辦公使用，亦將導入智慧化服務及資通訊先進技術，打造為現代化智慧大樓。

王部長指出，客運專區旅運大樓施工期間，港務公司及施工團隊整合30多家協力廠商，相當不容易，也值得肯定。因應國際疫情已逐漸趨緩，期許港務公司掌握時機儘速完工並積極辦理招商，也歡迎優質業者踴躍進駐，期盼新的客運專區以新科技提供優質、安全、智慧及高效的港口服務，發展成為南部郵輪母港，促進高雄港市發展商機。

港務公司報告「海上皇宮」、「海上御廚」平台船於高雄港內已停泊多年，船體鏽蝕嚴重，為利港區未來發展及航道安全，港務公司已於7月1日取得該船舶權利，並將辦理拆除作業。王部長視察後特別指示要求港務公司應於儘速辦理拆除作業，且現時序已進入颱風汛期，應注意加強防颱繫固，以維護高雄港區船舶航行安全。

交通部表示，高雄港為臺灣重要貨運樞紐港，也是南部重要的國際旅運據點，臺灣港務公司將以智慧化升級港口競爭條件，持續推動優化轉型、維護作業安全、提升營運效率及服務品質，打造成為先進智慧優質港口，引領航港業界為高雄港市共創發展效益。