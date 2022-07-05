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大增6倍 國光生技6月營收4.91億元創同期新高

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

國光生技公告6月營收為新台幣4.91億元，創同期新高，較去年同期營收成長6倍。國光生表示，6月營收大爆發主因為外銷訂單大幅成長，且出貨排程優化，使得出貨高峰從第三季提早到6月浮現，而預期今年第三季進入出貨旺季及營收高峰期，全年營收成長可期。

國光生表示，去年6月營收為6893.2萬元，而今年6月營收數字一舉逼近5億元，營收成長主要是外銷東歐流感原液訂單以及大陸訂單大幅成長，以及因充填二線取得歐盟認證、生產排程優化，使得外銷訂單可提前出貨，再再顯示國光生過往在國際市場拓展、產線擴充、國際認證及製程優化等方面的努力，已具體反映在營收數字上。

在6月傳統淡季開出營收歷史新高後，國光生表示，接下來將進入流感疫苗等產品出貨旺季，預期今年下半年營收仍將持續上揚，帶動全年營收維持成長曲線，今年可望開出更亮眼的營收表現。

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