推動新能源多元布局 台塑成立新智能科技公司

因應全球節能減碳趨勢與再生能源、電動車領域的快速發展，台塑集團成立「台塑新智能科技公司」，跨入節能、儲能、新能源與循環再利用等4大領域，並規劃於彰濱工業區設置規模達2.1GWh的磷酸鋰鐵電池芯廠，運用能源產業上中下游整合的豐沛經驗，建構綠色再生能源產業鏈，為台灣新能源產業投下震撼彈。

台塑新智能科技公司董事長王瑞瑜表示，台塑集團創辦人王永慶早在1995年就看出，未來一定是電動車的時代，也是解決能源問題的方案，只要能掌握電動車電池製造，配合低成本生產條件和管理，前途樂觀可期。

王瑞瑜表示，產業發展與環境永續一樣重要，關鍵是要能找到最佳的平衡點，並落實執行管理，台塑集團因應全球能源產業發展趨勢，善盡地球公民與環境共生共榮之責，整合企業內相關資源，全力推動新能源關鍵技術與產業布局。

王瑞瑜表示，台塑新智能科技除進行多元能源發展布局外，亦將為台灣每年至少減碳20萬噸，在節能方面，將延續台塑企業精神，精進各項節能減碳技術，開發不同能源使用場域的節能與智慧能量回收系統，並投入尖離峰電力平衡節能管理技術研發，協助集團於2050年達到碳中和。

而在儲能方面，王瑞瑜表示，新智能承接了台塑生醫於儲能產業建構的電池電控與安全模組核心技術及產業應用實績，擴大推動家用、商用及工業用儲能系統布局，並與國內外車廠合作，開發車用電池模組。

王瑞瑜也說，在新能源方面，除加速投入風力、太陽能發展外，也已著手開發智慧電網控制系統，提高綠能使用效率，開展多元創能領域，促進綠電使用佔比；循環再利用方面，則發展包括降階汰役電池使用與材料回收的鋰電池回收技術，並投入各類碳捕捉、碳利用及碳封存及貴金屬回收技術開發。

王瑞瑜表示，台塑集團於新能源領域的發展布局已近26年，目前已掌握多項新能源領域關鍵材料技術與量產能力，此次規劃在彰濱工業區建構面積6.1公頃的綠能生產基地，初期將先分別設置2.1GWh鋰鐵電池芯廠與模組廠，預計於2024年上半年完工量產，後續再視發展狀況，投入第二期擴建，目標將電池芯與模組產能分別提升至5GWh。

另一方面，因應電池芯廠量產前、新能源市場的龐大需求，王瑞瑜表示，在台化彰化廠區先設置年產能達200百萬瓦時的鋰鐵電池模組產線，目前已設置完成進行試俥中，除將藉以供應台灣、日本、美國、東南亞等地區各類UPS緊急備用電源需求外，也結合翰可能源、華城電機等合作夥伴，加速布局台電AFC電網調頻服務、用電大戶及風力發電等領域之電網級儲能貨櫃市場，預計2022年底前的設置容量將可超過50MW，後續亦已著手規畫2座100MW電網級超級儲能站。