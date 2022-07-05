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土地交易創5年新低 戴德梁行：下半年有認賠出脫現象

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
戴德梁行董事總經理顏炳立。記者朱曼寧／攝影
戴德梁行董事總經理顏炳立。記者朱曼寧／攝影

戴德梁行今（5）日發布第2季商用不動產與土地交易報告，第2季土地交易量僅279億元，季減19%、年減58％，為近5年單季新低，戴德梁行指出，預計下半年中小型建商面對持續升息及營建成本侵蝕利潤的壓力，將陸續出現認賠出脫手中土地的現象。

戴德梁行分析，上一次單季土地交易量低於300億元為2017年第2季，當時為194億元，但上半年土地交易量急縮的原因與2016年起連續低迷至2017年第2季有諸多不同。

2016的急跌係因政府實施房地合一稅，並大幅調高公告地價與公告現值，房地交易成本及持有成本激增，建商與地主更花了一年半的時間琢磨與適應新政策之影響，因此六個季度之平均交易量僅218億元，但當時央行利率政策穩定，消費者物價與營建工程物價皆無重大波動。

戴德梁行指出，反觀今年則因國內疫情嚴峻、烏俄戰爭爆發，國際原物料及人工成本雙雙暴漲及央行升息，投資風險大幅提高，再加上今年是選舉年，地方政府之土地標售將更為謹慎，因此無論需求面與供給面皆呈現濃厚的觀望態度。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達指出，土地市場歷經2019-2021累積了9,000億元的交易量，建商獵地的策略是控制營建成本及降低利潤以求得標，三年來土地成本已墊高三成，像是雙北房價60-70萬元的，造價成本大約在17-18萬元，中南部的話，造價則是佔了三分之一，也造成開發商緊張，購地大幅減緩。

戴德梁行表示，現今營建成本漲幅超過三成，原先設定的低利潤已被高漲的成本嚴重侵蝕，儘管升息會影響購屋能力，但未來的房價並無多少降價空間，中小型建商在面對成本上漲的壓力下，將陸續出現認賠出脫手中土地的現象，但因土地交易規模都不大，土地交易量縮的戲碼將延續至2023年。

戴德梁行 升息

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