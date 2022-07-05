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台塑新智能董座由王瑞瑜出任 負責能源、材料整合

經濟日報／ 記者魏鑫陽／彰化即時報導
台塑生醫董事長王瑞瑜（本報系資料庫）
台塑生醫董事長王瑞瑜（本報系資料庫）

因應全球ESG（永續投資）及2050年零碳排目標，台塑集團旗下台塑、南亞、台化、台塑化，台塑生醫所共同成立的台塑新智能科技公司今（5）日下午正式宣布成立，由台塑企業管理中心常委、台塑生醫董事長王瑞瑜擔任董事長一職，總經理則由台塑生醫總經理劉慧啟擔任。

據了解，台塑新智能科技公司將會彙整台塑集團旗下公司現有新能源、新材料等相關布局與資源，將其延伸包括電池芯、電動車、電池材料等領域，並且還將進攻儲能事業，以期加速發揮最大綜效。

台塑表示，近年全球企業對於ESG議題日益看重，對於新能源的看法，也不再局限於節能、省碳而已，還包括再生能源及電動車等等，而新規劃的新智能科技公司，則將是台塑集團從傳統能源產業跨足到新能源的重要布局。

台塑集團

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