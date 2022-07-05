快訊

中重症+125！3旬男發病10天身亡、10歲童MIS-C皆未接種疫苗

直播／確診數又回升！今本土+35914、病歿+103

不受歡迎的崔健拿歌王 卻讓大陸high了 讚「金曲格局大」

顏炳立：爽日子沒有了但下半年仍看不見房價鬆動

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
戴德梁行董事總經理顏炳立。記者朱曼寧／攝影
戴德梁行董事總經理顏炳立。記者朱曼寧／攝影

戴德梁行董事總經理顏炳立今（5）日表示，打房、斷金流下，房市資金派對結束，往事只能回味，爽日子已經沒有了，預計今年下半房價持穩量縮，目前還看不見恐慌性賣壓，想撿便宜不容易，但房價也不可能創高了，估計到明年上半都無法看見房價鬆動。

顏炳立表示，在資金多、利率仍低的情況下，預計今年第3季，仍有剛性買盤撐場，市場依舊穩健，房市不至於過度悲觀，且從開發商開價來看，價錢還是頗硬，以當初購入價格往上加個10%、15%來賣，現在呈現賣方不認命，買方也不會任性追價的狀況，因此市場呈現觀望、量縮。

房市買氣降溫，有泡沫化之說，顏炳立強調，房市有四根柱子決定房價，即資金、利率、供給、需求，目前是僵持不下，但房價高點已經過去，尤其預售屋衝擊最大，需要注意的是，得釐清蛋白區、蛋黃區的觀念，蛋白區賣到蛋黃區的價格就是資金派對下的瘋狂結果，因此「熱的時候容易忘了我是誰」，人是英雄錢是膽，資金行情讓投資客、建商大膽跟銀行借錢借膽，但隨央行升息、資金退潮， 膽就破了，轉冷時回頭一看全都嚇出一身冷汗。

至於豪宅市場，顏炳立認為，下半年最先出現的祭品，將會是假豪宅，買在不合理的價位就等著被套牢，當然自用沒有差，真豪宅部分，則是有錢人的收藏品，價量將收斂，不再創高，另，像市場傳言東區指標豪宅「台北之星」頂樓戶有望單價突破300萬元，他認為，台北之星成交均價大約落在230萬元，頂樓戶介於270-280萬元間，破300萬元應該是不可能。

展望今年，顏炳立表示，整體來說，政府打房、斷金流、通膨、成本上漲等因素，房市利空大於利多，走空態勢已成，易跌難漲，惟剛性需求買盤撐場，恐慌性拋售暫時見不到，買氣收斂，房價穩健，預計全年買賣移轉棟數約31萬棟。

延伸閱讀

買信義區豪宅、開超跑、繳5%最低稅率 加密貨幣新貴逃稅真相

福原愛與橫濱男住豪宅、勞斯萊斯接送　背後有大陸金主撐腰

冷氣口變身貓咪豪宅！他打造河岸景觀第一排270度大窗景平台

玄彬、孫藝珍絕美頂樓豪宅！超大衣帽間、獨享空中花園，1.3億豪宅內部實景全公開

相關新聞

中華快遞罷工 王國材：國營事業不應帶頭低薪

中華郵政子公司「中華快遞」昨起發動罷工，抗議員工長年低薪。交通部長王國材今表示，去年交通部有發現低薪狀況，去年有調升1至...

新天地集團加碼力挺漁民 下半年保證採購3萬斤石斑魚

中國大陸禁止石斑魚進口，養殖業者損失慘重，新天地餐飲集團（8940）加碼力挺漁民，董事長王玉雲今（5）日宣布，下半年保證...

最新全國房價所得比9.58倍 買房要超過九年不吃不喝

內政部今（5）日公布最新房價負擔能力指標，今年第1季全國房貸負擔率38.35%，季增0.52%，年增1.81%，房價負擔...

土地買氣急縮 戴德梁行：下半年現出脫潮

戴德梁行發布今年第二季不動產市況，2022年第二季土地交易量僅279億元，為近五年單季最低成交量。預測下半年中小型建商面...

台塑新智能董座由王瑞瑜出任 負責能源、材料整合

因應全球ESG（永續投資）及2050年零碳排目標，台塑集團旗下台塑、南亞、台化、台塑化，台塑生醫所共同成立的台塑新智能科...

餐飲集團助吃「石斑魚」 新天地：下半年保證採購3萬斤

中國對我下石斑魚禁令，國內石斑魚養殖業者損失慘重，新天地餐飲集團董事長王玉雲今在台中新天地旗艦店宣布，除了在婚宴菜單中全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。