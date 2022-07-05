顏炳立：爽日子沒有了但下半年仍看不見房價鬆動

戴德梁行董事總經理顏炳立今（5）日表示，打房、斷金流下，房市資金派對結束，往事只能回味，爽日子已經沒有了，預計今年下半房價持穩量縮，目前還看不見恐慌性賣壓，想撿便宜不容易，但房價也不可能創高了，估計到明年上半都無法看見房價鬆動。

顏炳立表示，在資金多、利率仍低的情況下，預計今年第3季，仍有剛性買盤撐場，市場依舊穩健，房市不至於過度悲觀，且從開發商開價來看，價錢還是頗硬，以當初購入價格往上加個10%、15%來賣，現在呈現賣方不認命，買方也不會任性追價的狀況，因此市場呈現觀望、量縮。

房市買氣降溫，有泡沫化之說，顏炳立強調，房市有四根柱子決定房價，即資金、利率、供給、需求，目前是僵持不下，但房價高點已經過去，尤其預售屋衝擊最大，需要注意的是，得釐清蛋白區、蛋黃區的觀念，蛋白區賣到蛋黃區的價格就是資金派對下的瘋狂結果，因此「熱的時候容易忘了我是誰」，人是英雄錢是膽，資金行情讓投資客、建商大膽跟銀行借錢借膽，但隨央行升息、資金退潮， 膽就破了，轉冷時回頭一看全都嚇出一身冷汗。

至於豪宅市場，顏炳立認為，下半年最先出現的祭品，將會是假豪宅，買在不合理的價位就等著被套牢，當然自用沒有差，真豪宅部分，則是有錢人的收藏品，價量將收斂，不再創高，另，像市場傳言東區指標豪宅「台北之星」頂樓戶有望單價突破300萬元，他認為，台北之星成交均價大約落在230萬元，頂樓戶介於270-280萬元間，破300萬元應該是不可能。

展望今年，顏炳立表示，整體來說，政府打房、斷金流、通膨、成本上漲等因素，房市利空大於利多，走空態勢已成，易跌難漲，惟剛性需求買盤撐場，恐慌性拋售暫時見不到，買氣收斂，房價穩健，預計全年買賣移轉棟數約31萬棟。