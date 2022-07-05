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顏炳立：資金退潮膽破了、下半年房價易跌難漲　

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
戴德梁行總經理顏炳立。記者游智文／攝影
戴德梁行總經理顏炳立。記者游智文／攝影

戴德梁行總經理顏炳立表示，政策打炒房斷金流，加上物價漲，通膨，房市利空大於利多，走空形勢已成，爽日子已經結束了，下半年代表歌是「往事只能回味」，未來房價易跌難漲。

他表示，對自用需求來說，明年是比較好的購屋時機，現在市場確有不少人出售，但是價格並沒有跌破原來買進的價格，多數反而加價10%至15%，但這種價格，就像釣魚把魚餌掛在水面上，根本不會有魚會吃餌，除非是飛魚。

等到明年就不同了，持有多戶的人壓力會增加，屆時就可能自我了斷，開始願意認真考慮賠售讓一點價格，這樣就可買到便宜房子。

顏炳立表示，今年市場如同先前預測，虎嘯市場，只剩貓聲。政策打炒房斷金流下，第一季的房地產市場，買方不任性，賣方不認命，市價賣不掉，低價買不到，房市沒有想像熱。第二季更明顯，下餌容易成交難，交易量進一步萎縮。

他說，原因都在資金行情，資金派對讓蛋白區房子賣到蛋黃區價格，吳郭魚賣到石斑魚價格。熱的時候容易忘了我是誰，人是英雄錢是膽，資金行情，讓投資客、建商大膽跟銀行借錢借膽，但隨央行升息、資金退潮， 膽就破了，轉冷時回頭一看全都嚇出一身冷汗。

顏炳立表示，下半年房市激情退去，不會有疫後報復性反彈，蛋黃、蛋白、蛋殼價格可能更混亂，但吳郭魚若喊到石斑魚價格，千萬別認真，吳郭魚得回到市場上，不是掛在精品店。房市走空勢已成，未來易跌難漲，不過今年下半年房價還不會看到鬆動。

顏炳立

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