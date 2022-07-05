快訊

芝加哥的獨立日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

國道驚見「黃金巨蟒」搭車兜風狂飆 爽攀車尾下秒GG了..8秒直擊片曝光

薄瑞光憶與我總統互動 美讚馬兩岸政策、認蔡太謹慎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中華快遞罷工 王國材：國營事業不應帶頭低薪

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
交通部長王國材（中）今視察高雄旅運中心談及中華快遞抗爭事件。記者林巧璉／攝影
交通部長王國材（中）今視察高雄旅運中心談及中華快遞抗爭事件。記者林巧璉／攝影

中華郵政子公司「中華快遞」昨起發動罷工，抗議員工長年低薪。交通部長王國材今表示，去年交通部有發現低薪狀況，去年有調升1至4%薪資，「國營事業不該帶頭低薪」，今將開會討論。

王國材今天至高雄視察旅運中心工程進度，談及中華快遞抗爭，他說，中華快遞的薪資結構確實比外面的派遣公司低，今天下午將與中華快遞董事長黃振忠、中華郵政總經理江瑞堂等人開會，「也不要說國營事業帶頭低薪，這部分我們會做個討論。」

中華快遞主要業務是運送銀行票據，工會抗議，連年資17年員工的月薪都不到3萬元，昨已宣布發動首波北部罷工行動，力爭全面加薪5千元。

工會估計罷工行動至少影響數百家銀行業務，也揚言如不調薪將發動全台總罷工。工會昨提出3大訴求，要求正職員工薪資要高於外包派遣、全面調薪5千元、薪資結構參考郵政母公司。

罷工 低薪

延伸閱讀

金門大橋蓋好下一步是金廈大橋？ 王國材這樣回

王國材視察金門大橋 目標9月完工、10月中旬通車

向騎士喊話 王國材：交通部一直很重視機車族的路權

中壢臨時站預計2024年完工 王國材：鐵路地下化縫合城市路網

相關新聞

中華快遞罷工 王國材：國營事業不應帶頭低薪

中華郵政子公司「中華快遞」昨起發動罷工，抗議員工長年低薪。交通部長王國材今表示，去年交通部有發現低薪狀況，去年有調升1至...

新天地集團加碼力挺漁民 下半年保證採購3萬斤石斑魚

中國大陸禁止石斑魚進口，養殖業者損失慘重，新天地餐飲集團（8940）加碼力挺漁民，董事長王玉雲今（5）日宣布，下半年保證...

最新全國房價所得比9.58倍 買房要超過九年不吃不喝

內政部今（5）日公布最新房價負擔能力指標，今年第1季全國房貸負擔率38.35%，季增0.52%，年增1.81%，房價負擔...

土地買氣急縮 戴德梁行：下半年現出脫潮

戴德梁行發布今年第二季不動產市況，2022年第二季土地交易量僅279億元，為近五年單季最低成交量。預測下半年中小型建商面...

顏炳立：資金退潮膽破了、下半年房價易跌難漲　

戴德梁行總經理顏炳立表示，政策打炒房斷金流，加上物價漲，通膨，房市利空大於利多，走空形勢已成，爽日子已經結束了，下半年代...

買氣轉冷房價續漲 全台Q2房價季增7%

中央銀行相繼在三月升息1碼（0.25個百分點），六月再度升息半碼，再加上政府打炒房、新冠疫情等因素，房市買氣逐漸收斂。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。