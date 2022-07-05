中華快遞罷工 王國材：國營事業不應帶頭低薪

中華郵政子公司「中華快遞」昨起發動罷工，抗議員工長年低薪。交通部長王國材今表示，去年交通部有發現低薪狀況，去年有調升1至4%薪資，「國營事業不該帶頭低薪」，今將開會討論。

王國材今天至高雄視察旅運中心工程進度，談及中華快遞抗爭，他說，中華快遞的薪資結構確實比外面的派遣公司低，今天下午將與中華快遞董事長黃振忠、中華郵政總經理江瑞堂等人開會，「也不要說國營事業帶頭低薪，這部分我們會做個討論。」

中華快遞主要業務是運送銀行票據，工會抗議，連年資17年員工的月薪都不到3萬元，昨已宣布發動首波北部罷工行動，力爭全面加薪5千元。

工會估計罷工行動至少影響數百家銀行業務，也揚言如不調薪將發動全台總罷工。工會昨提出3大訴求，要求正職員工薪資要高於外包派遣、全面調薪5千元、薪資結構參考郵政母公司。