新天地集團加碼力挺漁民 下半年保證採購3萬斤石斑魚

中國大陸禁止石斑魚進口，養殖業者損失慘重，新天地餐飲集團（8940）加碼力挺漁民，董事長王玉雲今（5）日宣布，下半年保證採購3萬斤石斑魚，屏東縣長潘孟安特別北上參加活動，向新天地表達感謝之意。

中國大陸6月13日禁止台灣石斑魚進口，引起國內養殖業者一陣恐慌。據統計，2021年台灣石斑魚年產量約1.7萬公噸，外銷量為6,672公噸，其中外銷中國為6,121公噸，占總外銷量91%，占全台總產量36%，對於石斑養殖業者的衝擊可想而知，政府或企業若無提供立即補救措施，石斑養殖業者將遭逢巨大虧損。

王玉雲表示，石斑魚肉質Q彈細嫩，比其他魚種更清甜，所以經常出現在婚宴或高價中餐廳的菜單之中，石斑魚具有低脂、高蛋白的優點，且富含鐵、鈣、磷、鎂、硒、鉀、膠質，及DHA、EPA等Omega-3不飽和脂肪酸，營養價值極高。

另外，石斑魚皮的膠質成份，可以促進膠原細胞合成，有助美容養顏，雖有上述多項優點，但由於單價高、骨頭硬、魚皮厚、魚鱗難刮，因此較少出現在一般魚市，造成推廣上的困難，需要透過餐飲業推廣及漁產產銷通路分切包裝，甚至於推出石斑魚料理包，才能吸引消費者購買進而帶動國產石斑魚銷量。

享譽全台近80年的新天地餐飲集團，一直以新鮮、優質海鮮料理獲得消費者熱愛，而來自屏東縣的新鮮石斑魚料理，更是新天地婚宴菜單中的明星菜色，如甘梨樹子海石斑，剝椒鮮露龍虎斑等。

為了力挺屏東石斑魚養殖業者，即日起台中新天地婚宴菜單全面改用台灣石斑魚替代部分進口魚種，雖然食材成本提高，但可以增加近一成國產石斑魚使用量。

此外，新天地餐飲集團也針對長期契作的屏東石斑魚養殖業者，提出保證採購3萬斤承諾，以實際行動力挺石斑魚養殖業者。