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最新全國房價所得比9.58倍 買房要超過九年不吃不喝

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
內政部今發布2022年第1季全國房價負擔能力指標。記者胡經周／攝影
內政部今發布2022年第1季全國房價負擔能力指標。記者胡經周／攝影

內政部今（5）日公布最新房價負擔能力指標，今年第1季全國房貸負擔率38.35%，季增0.52%，年增1.81%，房價負擔能力維持「略低」等級；而全國房價所得比（又稱購屋痛苦指數）為9.58倍，季增0.12倍，年增0.45倍，等於全國民眾要買房，平均仍要超過九年不吃不喝。

內政部表示，第1季全國房貸負擔率季增0.52%主要是住宅價格上升所致。

六都當中，台北市、新北市房貸負擔率為64.91%、51.45%，房價負擔能力屬「過低」等級；台中市為45.08%屬「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市為36.84%、35.59%、31.50%，均屬「略低」等級。

與上季相較，台北市、桃園市因家庭可支配所得增幅大於中位數住宅價格增幅，第1季貸款負擔率較上季分別下降0.18%、0.26%，購屋負擔略有改善，其餘四都均較前季上升。

在14縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣及基隆市等五縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣等九縣市。

房貸負擔率是指房貸占家庭收入的比例，統計上以設定中位數所得的家庭，在購貸市場中位數房價房屋時，計算其每月支付房貸金額占可支配所得金額的比率。房貸負擔率若在三成以內，代表可「合理」負擔房價，負擔率越高，代表家庭可負擔房價的能力越低。

另外觀察六都房價所得比，新北市約12.85倍，要將近13年不吃不喝才買得起房；台北市則約16.22倍，買房要不吃不喝超過16年；台中市則為11.26倍，台南市約9.2倍，高雄市約8.89倍，桃園市約7.87倍。

其中較上一季成長最多的為台中、高雄、新北，分別季增0.38、0.37、0.33倍；而台北、桃園則分別季減0.07倍、0.08倍。

內政部提醒，購屋貸款為長期支出負擔，雖然目前房貸利率處於較低水準，升息幅度相對於房價及所得變動對負擔率影響小，但民眾在購屋時仍須審慎評估整體利率調升對於未來還款負擔的影響。

而對於投機客短期炒作抬升房價，加重影響自住購屋民眾負擔之不公平情形，內政部將持續推動修法予以遏止，另同時推出300億租金補貼等措施，以維護租屋族住房權益。

房價 房貸

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