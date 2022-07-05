土地買氣急縮 戴德梁行：下半年現出脫潮

戴德梁行發布今年第二季不動產市況，2022年第二季土地交易量僅279億元，為近五年單季最低成交量。預測下半年中小型建商面對持續升息及營建成本侵蝕利潤的壓力，將陸續出現認賠出脫手中土地的現象。

戴德梁行表示，前次單季土地交易量跌破300億元是在2017年第二季，當時為194億元。

戴德梁行分析，上半年土地交易量急縮的原因，與2016年起連續低迷至2017年第二季那一波有諸多不同。

2016的急跌是因政府實施房地合一稅，並大幅調高公告地價與公告現值，房地交易成本及持有成本激增，建商與地主花了一年半時間琢磨與適應新政策，因此6個季度之平均交易量僅218億元。但當時央行利率政策穩定，消費者物價與營建工程物價皆無重大波動。

反觀今年則因國內疫情嚴峻、烏俄戰爭爆發，國際原物料及人工成本雙雙暴漲及央行升息，投資風險大幅提高，再加上今年是選舉年，地方政府土地標售將更為謹慎，因此無論需求面與供給面皆呈現濃厚的觀望態度。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達指出，土地市場歷經2019-2021累積了9,000億元的交易量，建商獵地的策略是控制營建成本及降低利潤以求得標，三年來土地成本已墊高三成。

如今營建成本漲幅亦超過三成，原先設定的低利潤已被高漲的成本嚴重侵蝕，儘管升息會影響購屋能力，但未來房價並無多少降價空間，預測下半年中小型建商面對持續升息及營建成本侵蝕利潤的壓力，將陸續出現認賠出脫手中土地的現象，但因土地交易規模都不大，土地交易量縮的戲碼將延續至2023年。