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台中市超大家具店出租 寫下文心路新高價

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市文心路三段317號建物順利出租，由於面積大，總租金達33萬元。住商企研室提供
台中市文心路三段317號建物順利出租，由於面積大，總租金達33萬元。住商企研室提供

台中市文心路上近期捷報頻傳，不少空置店面順利出租，根據實價登錄資料，近期位於文心路三段317號、317-1到317-7號共662.64坪建物順利出租，由於面積大，總租金高達33萬元，換算每坪租金單價約499元，是文心路今年以來最高總價租案。

住商機構企劃研究室資深經理徐佳馨指出，隨著疫情逐漸趨緩，零售店面市場吹起春風，加上不少房東願意讓利，使得不少個案順利出租。而這次順利出租的建物，之前是家具行。

住商不動產台中文心店長蔣裕仁表示，目前該案仍在裝潢中，文心路商圈店面單坪租金約在1,000元左右，辦公室單坪租金約在500元上下。

不過，這類大型店面因為總租金高，出租不容易，以租金水準來看，算符合市場行情。

至於過去文心路周邊因為好停車，有不少家具店都落腳於此，可是隨著周邊畫起紅線，停車難度增加，促使許多業主轉進環中路商圈，讓大型店面的空租期跟著拉長。

住商機構中區協理賴萬表示，由於電商興起，加上物流發達，後疫情時代讓零售市場出現質變，且不利於太大店面，這也讓市場上不容易出現大坪數店面成交捷報。

綜觀未來，若鎖定大坪數店面的業主，除了評估地點與產業特性外，一定要先規劃未來租客方向，並且要將停車納入考量，避免租客意願受到影響。

台中市文心路三段近期高架租案一覽。住商企研室提供
台中市文心路三段近期高架租案一覽。住商企研室提供

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