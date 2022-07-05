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台中市超大家具店出租 寫下文心路新高價
台中市文心路上近期捷報頻傳，不少空置店面順利出租，根據實價登錄資料，近期位於文心路三段317號、317-1到317-7號共662.64坪建物順利出租，由於面積大，總租金高達33萬元，換算每坪租金單價約499元，是文心路今年以來最高總價租案。
住商機構企劃研究室資深經理徐佳馨指出，隨著疫情逐漸趨緩，零售店面市場吹起春風，加上不少房東願意讓利，使得不少個案順利出租。而這次順利出租的建物，之前是家具行。
住商不動產台中文心店長蔣裕仁表示，目前該案仍在裝潢中，文心路商圈店面單坪租金約在1,000元左右，辦公室單坪租金約在500元上下。
不過，這類大型店面因為總租金高，出租不容易，以租金水準來看，算符合市場行情。
至於過去文心路周邊因為好停車，有不少家具店都落腳於此，可是隨著周邊畫起紅線，停車難度增加，促使許多業主轉進環中路商圈，讓大型店面的空租期跟著拉長。
住商機構中區協理賴萬表示，由於電商興起，加上物流發達，後疫情時代讓零售市場出現質變，且不利於太大店面，這也讓市場上不容易出現大坪數店面成交捷報。
綜觀未來，若鎖定大坪數店面的業主，除了評估地點與產業特性外，一定要先規劃未來租客方向，並且要將停車納入考量，避免租客意願受到影響。
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