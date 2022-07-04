台中預售市場房價持續衝高 七期及水湳站穩8字頭

台中預售屋市場單價持續創新高，最具指標性的七期新市政中心及水湳中央公園特區已穩站8字頭；單元二、14期及中科特區也已坐6望7。市調統計，台中上半年預售推案金額已達2,200億元，年增逾五成，全年推案有機會挑戰3,000億元。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，台中具備人口紅利及產業、建設題材的加持，房市剛性需求不墜，加上土地價格、人工、原物料等建築成本不斷上漲已成為趨勢，新案價格自然不斷衝高。

黃盟翔根據目前的買氣推測，未來五年內，雖然不會像之前一樣爆炸性成長，但整體房市無論價量，仍將呈現緩步上升走勢。

觀察最新預售實價登錄，最高價格幾乎由七期及水湳包辦。其中，位於新市政中心市政公園第一排的「由鉅惟上」，32樓兩戶總面積逾百坪交易，分別以總價8,859萬元、9,122萬元成交，每坪單價約88萬元，創下預售實登上路以來七期新高價。

值得一提的是，「由鉅惟上」為台中預售市場上唯一全棟受「高價住宅信用管制」產品，投資客比例低，此案主打「奢適宅」新美學生活體驗，吸引不少自營商、二代家族入手，全案已有114筆實價登錄，均價約7字頭。

水湳則以近期進場的「豐邑Park One」最受關注，此案目前已累積10筆交易，其中最高單價出現在16樓，總面積74.42坪以總價5,071萬元成交，扣除車位後每坪單價80.2萬元，後續高樓層交易更有可能挑戰三位數紀錄，值得關注。

另外，中科特區房市在台積電（2330）擴廠激勵下也持續升溫，「寶輝國際莊園」、「寶輝世紀莊園」合計44筆登錄交易，其中有26筆站上6字頭，最高價為「寶輝世紀莊園」19、20樓，每坪單價67.8萬元，創下區域新高。

南屯區「精銳Sky One」，18樓總面積62.51坪以總價3,876萬元成交，扣除車位後每坪單價68.0萬元；科博特區則以「忠泰老佛爺」、「勤美之森」兩案攻占區域單價排行榜，其中「勤美之森」32樓總面積110.33坪以總價6525萬元成交，扣除車位後每坪單價為67.9萬元，亦創區域新高。

而首購熱區部分，則有台中港特區「遠雄幸福成」24樓52.05坪以總價1,518萬元成交，扣除車位後每坪單價31.7萬元；太平區「櫻花大櫻國3期」13樓總面積46.19坪以總價1,512萬元成交，扣除車位後每坪單價站上34.8萬元。